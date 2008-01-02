آغاز فروش اینترنتی بلیت قطارهای ایام نوروز از یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رجا، فروش اینترنتی بلیت قطارهای مسافری در تاریخ 16 دی ماه 86 برای محورهای شمال ( قائم شهر - ساری - گرگان و ...) شمالغرب و آذربایجان ( زنجان - میانه - تبریز - مراغه و..) تاریخ 17 دی ماه برای محورهای جنوب ( اراک - اندیمشک - اهواز و...) و جنوب شرق ( یزد - کرمان - بندرعباس - اصفهان و ...) و در تاریخ 18 دی ماه برای مسیرهای منتهی به مشهد و بالعکس آغاز می شود.

فروش امسال بلیتهای نوروزی به دوره زمانی 25 اسفند 86 تا 15 فروردین 87 اختصاص دارد و هر کاربرد اینترنتی امکان خرید تا مبلغ 3 میلیون ریال و حداکثر 6 نفر را خواهد داشت.

به دلیل کنترل و جلوگیری از ورود دارندگان بلیت غیرهمنام به سکوها و قطار ، لازم است کاربران گرامی در ورود اطلاعات خصوصا مشخصات فردی مسافر دقت لازم را داشته باشند.

متقاضیان بلیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا اعلام انتقادات و شکایات در طول شبانه روز با شماره تلفن 139 تماس بگیرند یا به سایت اینترنتی رجا مراجعه کنند.