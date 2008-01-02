به گزارش خبرگزاری مهر، شناسایی زمینه های انسجام اسلامی در جهت دستیابی به آرمانهای امت اسلامی با محوریت آموزش، علوم، فرهنگ و ارتباطات، تبیین نقش تعلم و تربیت در بسترسازی انسجام اسلامی در نسل جدید جوامع مسلمان و تبیین چارچوبهای نظری و علمی جهت تحکیم انسجام اسلامی در جوامع اسلامی با تأکید بر آموزش ، علوم و فرهنگ و ارتباطات از دیگر اهداف این همایش عنوان شده است .

بررسی زمینه ها، استراتژیها و اقدامات آموزشی، علمی و فرهنگی نهادها و مؤسسات دولتی جهان اسلام و تأثیر آن بر انسجام اسلامی و بررسی موانع، چالشها و راهکارهای آموزشی، علمی، فرهنگی و تأثیر آن بر انسجام اسلامی از محورهای اصلی همایش فوق است .

نقش برنامه ها، محتوا و مواد آموزشی در انسجام اسلام؛ تأثیر مؤسسات آموزش مذهبی در انسجام اسلامی؛ راهکارهای تحکیم انسجام اسلامی در حوزه آموزش علوم و فرهنگ؛ مهندسی علمی، آموزشی و فرهنگی در جهان اسلام و تأثیر آن بر انسجام اسلامی و نحوه بازنگری در برنامه های درسی و مواد آموزشی در جهت بسط انسجام اسلامی نیز از مواردی است که طی این همایش مورد بررسی قرار می گیرند .

این همایش با همکاری آموزش و پرورش و آیسیسکو و مشارکت نهادها و دستگاههای فرهنگی کشور 2 و 3 اسفند برگزار خواهد شد .