روز سخت صدرنشینان در تبریز و تهران

به گزارش خبرنگار مهر، شهید منصوری قرچک صدرنشین کنونی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های که هفته گذشته استقلال تهران را گلباران کرده است، این هفته در یک بازی سنگین و فشرده با سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در تبریز روبه رو می شود. گذر از سد حریف رده هفتم جدول رده بندی اگر محقق شود شهید منصوری یک گام دیگر به قهرمانی نزدیک می شود.

تام ایران خودرو نزدیک ترین تعقیب کننده شهید منصوری قرچک در صدر جدول که هفته گذشته در یک بازی سنگین و فشرده از سد شن سا ساوه گذشته بود این هفته هم در دیداری دشوار به مصاف دانشگاه آزاد می رود که گرچه در فصل جاری نتایجی مناسب کسب نکرده اما سخت می بازد.

برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است :

پنجشنبه - 13/10/86

ارم کیش قم - صدرا شیراز، ساعت 15:30، سالن شهید حیدریان قم

شن سا ساوه - علم و ادب مشهد، ساعت 15:30، سالن شهدای فجر ساوه

سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی - شهید منصوری قرچک، ساعت 15:30، سالن شهرداری تبریز

دانشگاه آزاد تهران - تام ایران خودرو، ساعت 15:30، سالن سرپوشیده ورزشگاه دستگردی تهران

استقلال تهران - شهدای زغال سنگ کرمان، ساعت 15:30، سالن فجر تهران

راه آهن تهران - پوشینه بافت قزوین، ساعت 15:30، سالن ساها تهران

راه ساری - فولادماهان اصفهان، ساعت 15:30، سالن شهید حسینی ساری

جدول رده بندی مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است:

1- شهید منصوری قرچک 49 امتیاز

2- تام ایران خودرو 46 امتیاز

3- فولاد ماهان اصفهان 41 امتیاز

4- شن سا ساوه 33 امتیاز

5- علم و ادب مشهد 31 امتیاز - تفاضل گل 9+

6- ارم کیش قم 31 امتیاز- تفاضل گل 1+

7- سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی 28 امتیاز

8- دانشگاه آزاد تهران 27 امتیاز

9- راه ساری 24 امتیاز

10- صدرا شیراز 19 امتیاز

11- استقلال تهران 18 امتیاز

12- پوشینه بافت قزوین 16 امتیاز

13- شهدای زغال سنگ کرمان 15 امتیاز

14- راه آهن تهران 5 امتیاز