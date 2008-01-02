مساجد بر اساس درآمدهای خود زیباسازی می شوند

حجت الاسلام "حسین محقق" در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون مساجدی که دارای درآمد بوده اند به زیباسازی نمای بیرونی، نصب گنبد و مناره و بهسازی مساجد خود پرداخته اند و سایر مساجد که از کمک های مردمی و موقوفات بی بهره هستند نتوانسته اند در این راستا اقداماتی را انجام دهند.

وی افزود: 17 مسجد امسال از سوی خیرین ساخته و به بهره برداری رسیده است که با محاسبه آنها تعداد مساجد شهرستان کرج به 497 مسجد رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ساخت مسجد از طرحهای زمانبر به شمار می رود و علت اصلی این امر عدم تامین به موقوع اعتبارهای لازم از سوی خیرین است.

وی یادآور شد: بسیاری از مساجدی که از موقوفات مردمی بی بهره اند، توان پرداخت قبض آب و برق خود را ندارند و از مساجد جامع شهر برای گذران امور این مساجد کمک می طلبند.

محقق عنوان کرد: از مجموع 497 مسجد شهری و روستایی، 305 واحد دارای امام جماعت و فعال هستند و بقیه آنها به دلیل نیمه ساخت بودن یا فعالیت فصلی و مناسبتی غیرفعال است.