  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

انتشار قرآن به "شیوه املائی" در عربستان جنجال برانگیز شد

انتشار قرآن به "شیوه املائی" در عربستان جنجال برانگیز شد

انتشار قرآنی الکترونیکی به شیوه املایی در عربستان، در شرایطی که تا پیش از این تمام قرآنها به خط عثمان طه منتشر می شد، جنجال آفرید .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، محمد عوفی دبیرکل مجمع ملک فهد افزود: این مجمع هنوز برای انتشار قرآن به خط املایی هیچ تصمیمی نگرفته است. چرا که رسم الخط عثمان طه به عنوان اولین رسم الخط قرآن بوده و ما ملزم به استفاده از آن هستیم.

از سوی دیگر یکی از پایگاههای اطلاع رسانی عربستان اعلام کرد: این مجمع درصدد انتشار قرآن با نگارش املایی است که با هدف انجام فعالیتهای تحقیقاتی در نرم‌افزارها و شبکه‌های اینترنتی به آن اقدام می‌کند.

محمد عوفی در ادامه هدف از انتشار این قرآن را تصحیح اشتباهات قرآنهای مکتوب به رسم الخط عثمانی خواند و افزود: در شیوه‌ای که مجمع از آن استفاده می‌کند، برای تصحیح خطاها در قرآن به خط عثمانی است و از آنجایی که دستگاه رایانه تنها می‌تواند کتابت قرآن به شیوه املایی را بخواند، بنابراین از این شیوه استفاده کرده‌ایم.

همچنین در نسخه الکترونیکی قرآن به کتابت " املایی" هیچگونه علامت وقف و یا نشانه های دیگر وجود ندارد و برای تسهیل عمل رایانه، علامتها به حروف لاتین نوشته می‌شود که این مسئله با انتقاد شدید مجمع قرآن مدینه روبه‌رو شده است.

کد مطلب 614844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها