انتشار قرآن به "شیوه املائی" در عربستان جنجال برانگیز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط ، محمد عوفی دبیرکل مجمع ملک فهد افزود: این مجمع هنوز برای انتشار قرآن به خط املایی هیچ تصمیمی نگرفته است. چرا که رسم الخط عثمان طه به عنوان اولین رسم الخط قرآن بوده و ما ملزم به استفاده از آن هستیم.

از سوی دیگر یکی از پایگاههای اطلاع رسانی عربستان اعلام کرد: این مجمع درصدد انتشار قرآن با نگارش املایی است که با هدف انجام فعالیتهای تحقیقاتی در نرم‌افزارها و شبکه‌های اینترنتی به آن اقدام می‌کند.

محمد عوفی در ادامه هدف از انتشار این قرآن را تصحیح اشتباهات قرآنهای مکتوب به رسم الخط عثمانی خواند و افزود: در شیوه‌ای که مجمع از آن استفاده می‌کند، برای تصحیح خطاها در قرآن به خط عثمانی است و از آنجایی که دستگاه رایانه تنها می‌تواند کتابت قرآن به شیوه املایی را بخواند، بنابراین از این شیوه استفاده کرده‌ایم.

همچنین در نسخه الکترونیکی قرآن به کتابت " املایی" هیچگونه علامت وقف و یا نشانه های دیگر وجود ندارد و برای تسهیل عمل رایانه، علامتها به حروف لاتین نوشته می‌شود که این مسئله با انتقاد شدید مجمع قرآن مدینه روبه‌رو شده است.