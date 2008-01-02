به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برترکشتی فرنگی باشگاههای کشور ازصبح فردا با برگزاری 4 دیدارآغاز خواهد شد که بنا براعلام کمیته لیگ فدراسیون کشتی اسامی کشتی گیران و مربیان تیم‌های شرکت کننده دراین دوره ازرقابتها به شرح زیر اعلام شد:

تیم دانشگاه آزاد اسلامی - کشتی‌گیران:

1- سید عبدالرضا میراعلمی

2- علی محمدی

3- رضا فرضی زاده

4- داود اخباری

5- محسن غفارزاده

6- محمد فقیری

7- فرشاد علیزاده

8- اسماعیل نظری

9- داود هداوند

10- داود عابدین زاده

11- فرید قاسمی

12- داود گیل نیرنگ

13- یاسین بهرامی پور

14- مهدی قسمتی آذر شربیانی

15- محمدرضا قضایی

سرمربی: حسن یوسفی افشار

مربی: شهریار صالحی

تیم منتخب اصفهان - کشتی‌گیران:

1- رحیم رئیسی

2- صالح کمالی

3- امیرحسین شیران

4- جواد ساعدی

5- حمید اسماعیلی

6- مهدی مظاهری

7- حمید سرشوق

8- اردلان کثیری

9- رحیم مهربان

10- فرزاد عباسی

11- حمزه حاجی بنده

12- بیژن رهسپار

13- یداله عرب جعفری

14- عبدالامیر نژادزارعی

15- محسن کاویانی

16- ولی اله مباشری

17- پاتریس رودری

18- جواد نصیری

مربیان: رسول جزینی- رحمان رئیسی- فرهاد شیرانی- سعید جامعی

سرپرست: امین کریمیان

تیم کلوچه نوشین لاهیجان - کشتی‌گیران:

1- کاظم قربانی

2- بهنام هدهدی

3- سبحان زرین فر

4- نعمت رمضانی

5- هومن نجفی

6- مهرزاد رمضان پناه

7- حسین پیررسول زاده

8- ایمان معصوم نژاد

9- علی رضا نژاد

10- حمیدرضا نصیری

11- حمیدرضا رضایی

12- محسن پودنکی

13- عادل کشکولی

14- مهدی هوایی

15- محمدرضا صنعان

مربیان: محمد محبی مقدم- علی ذبیحی

سرپرستان: رضا علی اصغری- مسعود پورعلیزاده

تیم راه آهن اندیمشک - کشتی گیران:

1- میرحسین قیطاسی

2- مصطفی مهرابی

3- اویس تختی

4- احسان کریم‌فر

5- ایمان میرمنگره

6- عبدالحمید پاپی

7- امین سوری

8- رضا زیدوند

9- حبیب اله اخلاقی

10- فرزاد ایمان‌علی زاده

11- سجاد کشاورزی

12- اکبر حسینی

مربیان: کیانوش دارش- مصطفی حبیب‌زاده

سرپرست: غلامرضا قیطاسی

تیم منتخب فارس - کشتی گیران:

1- امیر حیدریان

2- محمدمهدی کوثری

3- امید نوروزی

4- محمدعلی محمدی

5- محمد صادق حاتمی

6- علی قیطاسی

7- مهرزاد زارع

8- مجید شیری

9- حمید ریحانی

10- مهدی عسکری زاده

مربی: محمدعلی چمیانی

سرپرست: فریبرز منوچهری

تیم مؤسسه فرهنگی ورزشی سید (مازندران) - کشتی گیران:

1- سید صابر میرزاده

2- محمدرضا اکبری

3- علیرضا اکبری

4- محمدهادی محسنی کفشگیر کلایی

5- یزدان حافظی

6- محسن عمرانیان

7- محسن حاجی پور

8- وحید جام برسنگ

9- مبین مجدخانی

10- محمد خانلرزاده

11- آرمین رضا زاده

12- مهران اسداله زاده

13- هادی حسن نژاد عمرانی

14- ابوذر نورزان

مربیان: سعید شیرزاد- حسن حسین زاده

مدیر فنی: سید هاشم میرزاده

تیم شرکت ملی حفاری - کشتی گیران:

1- قاسم رضایی

2- امیر علی اکبری

3- عباس محب تاش

4- رضا اسدپور

5- عباس نوری

6- افشین بیابانگرد

7- طالب نعمت پور

8- پیام زرین پور

9- مجتبی باباجان زاده

10- عادل بالی تبار

11- حمید باوفا

12- باقر توکلیان

13- سعید زلقی

14- سعید عبد ولی

15- مجید یعقوبی

مربیان: سردارپاشایی- عبدالکریم کاکاحاجی

مدیر فنی: حسن رنگرز

تیم شهدای 28 دی سنندج - کشتی گیران:

1- علی پرویزی

2- بشیر باباجان‌زاده

3- هیوا عبدالکریمی

4- آرمان زبردست

5- آرمان عزیزی

6- آزاد علی محمد پور

7- فؤاد گدازگر

8- تورج اصلانی

9- کیوان قهرمانی

10- زاینار محمدی

11- میلاد چمن‌گلی

12- بها‌ءالدین مرادی

13- امید جراحی

14- بابک قربانی

15- محسن بشینجی

16- محمد قربانی

17- حمید زارع

18- خلیل عبدالهی

19- مجتبی کریم‌فر

20- علی اشکانی

21- امیر دریکوندی

مربیان: انوربابامیری- سامان پاشایی