به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای لیگ برترکشتی فرنگی باشگاههای کشور ازصبح فردا با برگزاری 4 دیدارآغاز خواهد شد که بنا براعلام کمیته لیگ فدراسیون کشتی اسامی کشتی گیران و مربیان تیمهای شرکت کننده دراین دوره ازرقابتها به شرح زیر اعلام شد:
تیم دانشگاه آزاد اسلامی - کشتیگیران:
1- سید عبدالرضا میراعلمی
2- علی محمدی
3- رضا فرضی زاده
4- داود اخباری
5- محسن غفارزاده
6- محمد فقیری
7- فرشاد علیزاده
8- اسماعیل نظری
9- داود هداوند
10- داود عابدین زاده
11- فرید قاسمی
12- داود گیل نیرنگ
13- یاسین بهرامی پور
14- مهدی قسمتی آذر شربیانی
15- محمدرضا قضایی
سرمربی: حسن یوسفی افشار
مربی: شهریار صالحی
تیم منتخب اصفهان - کشتیگیران:
1- رحیم رئیسی
2- صالح کمالی
3- امیرحسین شیران
4- جواد ساعدی
5- حمید اسماعیلی
6- مهدی مظاهری
7- حمید سرشوق
8- اردلان کثیری
9- رحیم مهربان
10- فرزاد عباسی
11- حمزه حاجی بنده
12- بیژن رهسپار
13- یداله عرب جعفری
14- عبدالامیر نژادزارعی
15- محسن کاویانی
16- ولی اله مباشری
17- پاتریس رودری
18- جواد نصیری
مربیان: رسول جزینی- رحمان رئیسی- فرهاد شیرانی- سعید جامعی
سرپرست: امین کریمیان
تیم کلوچه نوشین لاهیجان - کشتیگیران:
1- کاظم قربانی
2- بهنام هدهدی
3- سبحان زرین فر
4- نعمت رمضانی
5- هومن نجفی
6- مهرزاد رمضان پناه
7- حسین پیررسول زاده
8- ایمان معصوم نژاد
9- علی رضا نژاد
10- حمیدرضا نصیری
11- حمیدرضا رضایی
12- محسن پودنکی
13- عادل کشکولی
14- مهدی هوایی
15- محمدرضا صنعان
مربیان: محمد محبی مقدم- علی ذبیحی
سرپرستان: رضا علی اصغری- مسعود پورعلیزاده
تیم راه آهن اندیمشک - کشتی گیران:
1- میرحسین قیطاسی
2- مصطفی مهرابی
3- اویس تختی
4- احسان کریمفر
5- ایمان میرمنگره
6- عبدالحمید پاپی
7- امین سوری
8- رضا زیدوند
9- حبیب اله اخلاقی
10- فرزاد ایمانعلی زاده
11- سجاد کشاورزی
12- اکبر حسینی
مربیان: کیانوش دارش- مصطفی حبیبزاده
سرپرست: غلامرضا قیطاسی
تیم منتخب فارس - کشتی گیران:
1- امیر حیدریان
2- محمدمهدی کوثری
3- امید نوروزی
4- محمدعلی محمدی
5- محمد صادق حاتمی
6- علی قیطاسی
7- مهرزاد زارع
8- مجید شیری
9- حمید ریحانی
10- مهدی عسکری زاده
مربی: محمدعلی چمیانی
سرپرست: فریبرز منوچهری
تیم مؤسسه فرهنگی ورزشی سید (مازندران) - کشتی گیران:
1- سید صابر میرزاده
2- محمدرضا اکبری
3- علیرضا اکبری
4- محمدهادی محسنی کفشگیر کلایی
5- یزدان حافظی
6- محسن عمرانیان
7- محسن حاجی پور
8- وحید جام برسنگ
9- مبین مجدخانی
10- محمد خانلرزاده
11- آرمین رضا زاده
12- مهران اسداله زاده
13- هادی حسن نژاد عمرانی
14- ابوذر نورزان
مربیان: سعید شیرزاد- حسن حسین زاده
مدیر فنی: سید هاشم میرزاده
تیم شرکت ملی حفاری - کشتی گیران:
1- قاسم رضایی
2- امیر علی اکبری
3- عباس محب تاش
4- رضا اسدپور
5- عباس نوری
6- افشین بیابانگرد
7- طالب نعمت پور
8- پیام زرین پور
9- مجتبی باباجان زاده
10- عادل بالی تبار
11- حمید باوفا
12- باقر توکلیان
13- سعید زلقی
14- سعید عبد ولی
15- مجید یعقوبی
مربیان: سردارپاشایی- عبدالکریم کاکاحاجی
مدیر فنی: حسن رنگرز
تیم شهدای 28 دی سنندج - کشتی گیران:
1- علی پرویزی
2- بشیر باباجانزاده
3- هیوا عبدالکریمی
4- آرمان زبردست
5- آرمان عزیزی
6- آزاد علی محمد پور
7- فؤاد گدازگر
8- تورج اصلانی
9- کیوان قهرمانی
10- زاینار محمدی
11- میلاد چمنگلی
12- بهاءالدین مرادی
13- امید جراحی
14- بابک قربانی
15- محسن بشینجی
16- محمد قربانی
17- حمید زارع
18- خلیل عبدالهی
19- مجتبی کریمفر
20- علی اشکانی
21- امیر دریکوندی
مربیان: انوربابامیری- سامان پاشایی
