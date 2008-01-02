کوتاهی سازمان مدیریت در تدوین 60 آئین نامه برنامه چهارم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نیازی با بیان این مطلب اظهار داشت: چنانچه در بررسی های سازمان بازرسی کل کشور مشخص شود تقصیری متوجه یک مقام مسئول بابت انجام ندادن وظایف دستگاه تحت مسئولیت اوست، بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

تذکر سازمان بازرسی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: قرار بود این سازمان پس از تصویب برنامه چهارم توسعه، 60 آئین نامه را در زمان مشخص تنظیم و تصویب کند اما این کار را انجام نداده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه گزارشی تهیه کرده و نسبت به این بی توجهی توضیح خواسته و تذکر داده است.

گفتنی است، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تیر ماه امسال به دستور رئیس جمهوری با ادغام در نهاد ریاست جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تغییر نام یافت.

تشکیل کمیته مشترک برای مقابله با زمین خواری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به موضوع زمین خواری اشاره کرد و گفت: بر اساس آسیب شناسی موضوع زمین خواری، اشکال در قوانین و مقررات یکی از علل زمین خواری در کشور است.

نیازی افزود: برای رفع مشکل زمین خواری در کشور کمیته ای مشترک میان سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.

وی گفت: این کمیته مسئولیت پالایش و اصلاح قوانین را عهده دار است و مردم به زودی نتایج عملکرد این کمیته را در رفع مشکل زمین خواری در کشور احساس می کنند.