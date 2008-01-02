دستگاه دیپلماسی کشور مقید به ترویج فرهنگ غدیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، وزیر امور خارجه صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه کنگره بین المللی "غدیر و انسجام اسلامی" اظهار داشت: عدالت طلبی اساس حکومت اسلامی است و غدیر سمبل عدالت است زیرا پیامبر بدون رهبر بودن جامعه را بی عدالتی می دانستند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از مجموعه آموزه های امام (ره) و انقلاب اسلامی بیشترین اهتمام خود را جهت برآوردن نیازهای جوامع محروم کرده است.

متکی با اشاره به اینکه علوی بودن مردم مازندران با وجود امامزاده های بسیار در استان بدیهی است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر پیام علی و تاسی از زندگی ائمه معصومین سعی در ترویج فرهنگ علوی و عدالت محوری در جامعه دارد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه قصد داریم سفرهای دوره ای به خارج از کشور برای انتقال فرهنگ غدیر به کشورهای جهان داشته باشیم، یاد آور شد: انتقال پیام های غدیر نوید بخش وحدت، انسجام و جلوگیری از تفرقه مسلمین جهان است.

به گفته وی امروز حتی در جهان غیر اسلام نیاز به رساندن پیام عدالت محوری و فرهنگ غدیری است.

متکی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه خود را عضو اصلی کنگره بین المللی غدیر می داند آمادگی این دستگاه دیپلماسی را برای ترویج فرهنگ غدیر در جهان اعلام کرد.

وی در بخش دیگری از این سخنانش اظهار داشت: در محیط بین المللی باید بخشی از شخصیتهای علی (ع) سخن گفته شود تا مدل سازی و الگو سازی در حوزه فرهنگ علوی در جهان برای همگان پذیرفتنی باشد.

وزیر امور خارجه با اشاره به نامگذاری سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری اذهان داشت: تفکر غدیر باید جهانی شود و پیام غدیر که پیامی جامع الطراف است باید مورد تفهیم مبانی حکوم داری و عدالت محوری در جهان باشد.

متکی یاد آور شد: در حوزه بین المللی، آب زلال و معنوی غدیر برطرف کننده تشنگی و نیاز امروز جامعه جهانی است.

نماینده ولی فقیه در مازندران و رئیس کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی نیز در سخنانی در این همایش اظهار داشت: غدیر همانند عاشورا و بعثت یک مکتب است.

آیت الله نورالله طبرسی گفت: غدیر متعلق به یک روز یا فرد نیست بلکه غدیر یک مکتب است.

وی خاطرنشان کرد: غدیر حامل یک پیام بزرگ وسیع و جهانی است و وظیفه همگان است تا در احیا و ترویج این تفکر تلاش کنند.

641 مقاله از محققین، اندیشمندان، اساتید، حوزه و دانشگاه از کشورهای ایران و برخی کشورهای جهان به دبیر خانه کنگره بین المللی غدیر ارسال شد.