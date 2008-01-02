روسیه قیمت گاز صادراتی خود را افزایش می دهد

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری نووستی روسیه ، سرگی کاپریانوف گفت : قیمت گاز صادراتی خود را درنیمه اول سال جدید میلادی تا 130 دلار در هر هزار متر مکعب افزایش می دهیم.

وی در خصوص قیمت گاز صادراتی به بلاروس که یکی از وارد کنندگان گاز روسیه است، گفت: علی رغم افزایش قیمت تا 130 دلار، این شرکت آمادگی دارد تا پیرو قرار داد بلند مدت خود با بلاروس گاز طبیعی را تا سه ماهه اول سال جدید با قیمت 119 دلار در هر هزار متر مکعب برای این کشور فراهم کند.

در اول ژانویه سال گذشته شرکت گاز پروم قیمت گاز طبیعی صادراتی خود به بلاروس را از 46.7 به 100 دلار در هر هزار متر مکعب رساند که موجب اختلافاتی بین دو کشور شد. در آن زمان کشورهای اروپایی اعلام کردند که روسیه از نفت و گاز به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کند.

سخنگوی شرکت گازپروم گفت: بلاروس همه تعهدات این شرکت برای انتقال گازروسیه از طریق این کشور به اروپا را پذیرفته است.