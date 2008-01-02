چهار معلم ارومیه ای در حادثه رانندگی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، اتوبوس که گفته می شود عامل تصادف بوده است، حامل زائران کرمانی بود که از سفر سوریه باز می گشتند.
این حادثه در 23 کیلومتری جاده سروی - ارومیه رخ داد و کشته شدگان حادثه در حین انتقال به بیمارستان جان باختند.
فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی علت حادثه را بی احتیاط و انحراف به چپ اتوبوس کرمانی اعلام کرد.
سرهنگ عباس حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جزئیات حادثه در دست بررسی است و تعداد دقیق مجروحان حادثه هنوز مشخص نشده است.
مجروحان این حادثه به بیمارستانهای مطهری و امام خمینی ارومیه منتقل شدند.
