گزارش ناظر بازی سپاهان - پرسپولیس به کمیته انضباطی ارسال شد / با متخلفین برخورد می شود

علی کاظمی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: معمولا گزارش ناظران بازی های لیگ برتر 48 ساعت پس از برگزاری مسابقات به سازمان لیگ ارسال می شود تا ما بر اساس آن کمیته انضباطی را در جریان وقایع و اتفاقاتی که در مسابقات رخ داده است مطلع سازیم.

درحالی که عبدالرحمان شاه حسینی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از ارجاع گزارش ناظر بازی سپاهان - پرسپولیس به این کمیته ابراز بی اطلاعی می کند، دبیر سازمان لیگ تاکید دارد که این گزارش روز گذشته به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرستاده شده است.

وی دراین باره افزود: ازآنجائیکه روز گذشته نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزار شد ظاهرا گزارش مسابقه یاد شده در آخرین ساعات وقت اداری به کمیته انضباطی فرستاده شده است. به همین خاطر آقای شاه حسینی از ارجاع آن به کمیته متبوع خود ابراز بی اطلاعی کرده اند.

کاظمی درتشریح گزارش های که ناظران بازی به سازمان لیگ برتر ارائه می کنند، گفت: هرمسابقه لیگ برتر را یک ناظر داوری و یک نماینده فدراسیون فوتبال نظارت می کنند. طبیعتا ناظر داوری موارد مربوط به امر داوری را به کمیته داوران گزارش می کند و نماینده فدراسیون گزارش اتفاقاتی که درجریان و حواشی مسابقه صورت گرفته است را به سازمان لیگ برتر ارئه می کند تا ما کمیته انضباطی و دیگر مسئولان فدراسیون را از آن مطلع سازیم.

اما نکته مهم این است که "آیا ناظر بازی سپاهان - پرسپولیس موارد تخلف بازی یاد شده را در گزارش خود قید کرده است؟"، دبیر سازمان لیگ در این خصوص گفت: درگزارش ناظر بازی مواردی قید شده است که یکی از آنها پرتاب نارنج دستی از سوی تماشاگران است.

مهمترین حاشیه این بازی مجروح ساختن سرباز نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان بود که ظاهرا از چشم ناظر بازی دور مانده است. از قرار معلوم وی به علت دور بودن از صحنه وقوع این حادثه را مشاهده نمی کند و در گزارش خود به چند و چون مجروح شدن این سرباز توجه ای نکرده است.

با این شرایط مشخص نیست سرباز نیروی انتظامی از سوی کدامیک از هواداران حاضر در ورزشگاه مجروح شده است. کاظمی تصمیم گیری در این زمینه را برعهده کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال خواند و افزود: این کمیته قطعا با بررسی دقیق گزارش ناظر بازی و شواهد امر، همچنین شنیدن نقطه نظرات مسئولان دو باشگاه، در این مورد صدور رای خواهد کرد. همانطور که در موارد مشابه پیش از این قید شده است، هر تیم بسته به تخلف تماشاگران منتسب به باشگاه خود جریمه می شود.