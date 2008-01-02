مطالعه ابعاد مختلف ادیان در دانشگاه ایالتی آریزونا

دانشگاه ایالتی آریزونا دانشگاهی آموزشی و تحقیقی در ایالت آریزونا افتتاح شد اما در ابتدای تأسیس تنها یک مؤسسه آموزش عالی در منطقه به شمار می‌رفت که پس از آن که رشته‌های آکادمیک آن گسترش یافت و این مؤسسه در سال 1958 به دانشگاه ایالتی آریزونا تغییر نام داد. این دانشگاه هرساله از تعداد زیادی از دانشجویان ثبت نام می‌کند که این تعداد تا پاییز امسال 51 هزار 481 نفر گزارش شده است.

دپارتمان مطالعات دینی به عنوان بخشی از کالج هنرها و علوم لیبرال به دنبال بررسی و تحقیق درباره اندیشه ها، ارزشها و آداب دینی از چشم انداز علوم انسانی به ویژه علوم رفتاری و اجتماعی و سایر رشته های مرتبط در دانشگاه ایالتی آریزونا است.

این دپارتمان با رویکرد میان رشته ای، دین را از سه چارچوب مجزا اما وابسته سنتها، بافتها و موضوعات منطقه ای مورد بررسی قرار می دهد. این دپارتمان در هر ترم تحصیلی 90 کلاس برگزار می کند و دست کم 20 درصد دانشجویان دانشگاه ایالتی آریزونا در یکی از واحدهای مطالعات دینی ثبت نام می‌کنند.

20 استاد تمام وقت در این دپارتمان فعال هستند که به برنامه دانشجویان دوره لیسانس می پردازند و برنامه دوره فوق لیسانس نیز دارای 40 دانشجو بوده و برنامه دکترای این دپارتمان از پاییز سال 2004 آغاز شده‌است. زمینه‌های تحقیقاتی و علائق آنها حول محور دین صورت می‌گیرد و آن را در سطحی گسترده همانطور که در متون و زمینه های تاریخی سراسر جهان وجود دارد بررسی می‌کنند.

اساتید مطالعات دینی این دانشگاه تخصص ویژه‌ای در تدریس و تحقیق در رابطه با ادیان اسلامی، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسم، سنتهای بومی آمریکا داشته و در ابعاد فراملی بودیسم، مسیحیت و اسلام نیز آموزش کافی دیده‌اند.

یکی از رشته هایی که دانشجویان دوره دکترا در این دانشگاه مطالعه می‌کنند، رشته " ادیان در آمریکا" است که طی آن ادیان بومی و مهاجر در کانادا، ایالات متحده و مکزیک و کشورهای جنوب و مرکز آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد و منابع مطالعاتی آنها برای دین به نحو چشمگیری قوی و غنی است.

ادیان در آسیا از دیگر رشته های تحصیلی مقطع دکترا در این دانشگاه است که طی آن سنتهای بومی و فراملی سنتهای چین، ژاپن، هند و سایر ملل جنوب شرق آسیا می‌پردازد.

مطالعه رشته اسلام در بافت جهانی با تمرکز بر جلوه های تاریخی و معاصر اسلام در جنوب شرق آسیا، غرب آفریقا و جنوب آسیا صورت می‌گیرد.

دانشجویان زمان دنبال کردن هرکدام از این رشته ها می‌توانند بر موضوعاتی چون "دین و مناقشه" گفتمان دینی با زیر مجموعه فضای عمومی، خشونت دینی، گفتگوی علم و دین، اخلاق تطبیعی و نظریه های جنگ عادلانه تمرکز کنند.

این در شرایطی است که سه رشته اصلی با انتخاب مطالعات یهودی، ارتدکس شرقی و ادیان روسیه تکمیل می شود.

دپارتمان مطالعات دینی همکاری نزدیکی با مرکز مطالعه دین و مناقشه در دانشگاه آریزونا دارد. مرکزی که هدف آن از فعالیت حمایت از تحقیق و آموزش دین و مناقشات عمومی، از رویکرد مدنی تا رویکرد خشونت آمیز در بافتهای ملی و بین المللی است.