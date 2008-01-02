محقق ایرانی پا به عرصه ساخت کاوشگر ماه و کسب جایزه ویژه گوگل گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش گوگل و بنیاد ایکس پرایز، برای کسانی که موفق شوند تا 31 دسامبر 2012 یک کاوشگر را روی ماه فرود آوردند و با استفاده از آن از حداقل 500 متر حرکت کرده و تصاویر و فیلمهایی را در حجم یک گیگابایت به زمین ارسال کنند، جایزه 30 میلیون دلاری در نظر گرفته اند.

دکتر رامین خادم محقق و رئیس ایرانی شرکت خصوصی Odyssey Moon پس از اعلام رسمی ورود شرکتش به این رقابت بزرگ در سن خوزه کالیفرنیا گفت : مردم واقعا از نمای واقعی ماه آگاهی و اطلاعات کاملی ندارند.

وی گفت : ماه هشتمین قاره محسوب می شود و وظیفه داریم تا آن را کشف کنیم. ما می خواهیم برنده جایزه گوگل باشیم و اگر به این مهم دست پیدا کنیم دستاورد قابل ملاحظه ای داشته ایم.

بنابر اعلام گوگل و بنیاد ایکس پرایز، جایزه 30 میلیون دلاری تا سال 2012 معتبر است و پس از آن این مبلغ به 25 میلیون دلار کاهش یافته و از سال 2014 به بعد و در صورتیکه که هیچ مدل مناسبی ارایه نشود، این جایزه لغو خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت خصوصی Odyssey Moon نخستین شرکت و نهاد خصوصی در جهان است که با پرداخت هزینه 10 هزار دلاری ثبت نام، تلاش خود برای تصاحب این جایزه بزرگ را رسما آغاز کرده است.

دکتر رامین خادم - رئیس شرکت Odyssey Moon

در همین حال پیتر دیاماندس، بنیانگذار X Prize گفت : امیدواریم اعلام این خبر از سوی دکتر خادم سایر تیمها را برای وارد شدن به این عرصه ترغیب کند.

دکتر خادم به خبرگزاری فرانسه گفت : سیستم فضایی ما روباتی کوچک خواهد بود که در مقایسه با سیستمهای مسافرتی فضایی مورد حمایت نهادهای دولتی، دستاوردی متعادل تر است.

وی افزود : ما مکملی بر طرحهای چین، روسیه و آمریکا هستیم و نه رقیبی برای آنها.

دکتر خادم که ریاست دانشگاه بین المللی فضایی را نیز بر عهده دارد معتقد است اکتشافات در ماه سکوی پرشی برای سایر اکتشافات فضایی خواهد بود.

به گزارش مهر، دکتر رامین خادم مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق از دانشگاه الینویز اخذ و به دنبال آن کارشناسی ارشد و دکترای خود را در از دانشگاه مک گیل کانادا اخذ کرد.

وی در سالهای گذشته شرکت Inmarsat را به جایگاهی رسانده است که هم اکنون به عنوان یک کنسرسیوم ماهواره های موبایل جهانی در دنیا مطرح شده است.