ملی پوشان کشورمان عازم هندوستان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی آسیا از فردا (پنجشنبه) به مدت یک هفته درکشورهند برگزارمی شود. به همین منظور تیم ملی شطرنج کشورمان متشکل از احسان قائم مقامی، مرتضی محجوب، شجاعت قانع، مرتضی دربان و امین نصیری دربخش مردان و شادی پریدر، آتوسا پورکاشیان، شایسته قادرپور و شیرین نوابی دربخش بانوان روزگذشته عازم محل برگزاری این بازی ها شدند.

خسرو هرندی و آقای آرتورچیبوخ چیان هدایت ملی پوشان شطرنج کشورمان را در بخش آقایان و بانوان برعهده دارند. پیکارهای شطرنج قهرمانی تیمی آسیا به صورت متعارف برگزار می شود. دور نخست این رقابت ها فردا انجام خواهد شد اما هنوز حریفان نمایندگان کشورمان در این دور معرفی نشده اند.