انتشار نخستین شماره فصلنامه "قال و مقال" به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، دلیل این امر مشکلات به وجود آمده برای صفحه آرایی مجله عنوان شده است. با اینکه مقالات و مطالب دومین شماره فصلنامه ادبی و هنری "قال و مقال" نیز آماده انتشار است، انتشار شماره نخست آن هم تاکنون به تعویق افتاده است.

این نشریه در واقع شماره مسلسل مجله "جنگ گفتمان" است که سالها پیش منتشر می شد و در دوره جدید با نام قال و مقال فعالیتش را در حوزه نقد ادبی ادامه خواهد داد. قرار است قال و مقال با تمرکزی بیشتر بر ادبیات فارسی به مسائل نظری این حوزه از نظرگاه نقد ادبی بپردازد.

در شماره نخست این فصلنامه ادبی هنری مقالاتی از رضا براهنی، عبدالحسین آذرنگ، بهمن بازرگانی، محمدمهدی خرمی، عنایت سمیعی، مشیت علایی، محمود دولت آبادی، رضا عامری، خلیل درمنکی، مرتضی پورحاجی، فرزاد اقبال، رسول عبدالمحمدی، پژمان سلطانی، مهدی دادخواه تهرانی و اسماعیل یوردشاهیان منتشر خواهد شد.