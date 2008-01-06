  1. هنر
  2. سایر
۱۶ دی ۱۳۸۶، ۹:۴۵

انتشار نخستین شماره فصلنامه "قال و مقال" به تعویق افتاد

نخستین شماره فصلنامه ادبی هنری "قال و مقال" که قرار بود دو هفته پیش و در آستانه فصل زمستان منتشر شود، با یک ماه تاخیر دو هفته دیگر منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دلیل این امر مشکلات به وجود آمده برای صفحه آرایی مجله عنوان شده است. با اینکه مقالات و مطالب دومین شماره فصلنامه ادبی و هنری "قال و مقال" نیز آماده انتشار است، انتشار شماره نخست آن هم تاکنون به تعویق افتاده است.

این نشریه در واقع شماره مسلسل مجله "جنگ گفتمان" است که سالها پیش منتشر می شد و در دوره جدید با نام قال و مقال فعالیتش را در حوزه نقد ادبی ادامه خواهد داد. قرار است قال و مقال با تمرکزی بیشتر بر ادبیات فارسی به مسائل نظری این حوزه از نظرگاه نقد ادبی بپردازد.

در شماره نخست این فصلنامه ادبی هنری مقالاتی از رضا براهنی، عبدالحسین آذرنگ، بهمن بازرگانی، محمدمهدی خرمی، عنایت سمیعی، مشیت علایی، محمود دولت آبادی، رضا عامری، خلیل درمنکی، مرتضی پورحاجی، فرزاد اقبال، رسول عبدالمحمدی، پژمان سلطانی، مهدی دادخواه تهرانی و اسماعیل یوردشاهیان منتشر خواهد شد.

کد مطلب 614897

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها