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۱۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یک فوریت طرح استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی به تصویب رسید

یک فوریت طرح استخدام آموزشیاران نهضت سوادآموزی به تصویب رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس گفت: یک فوریت طرح دو فوریتی تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به تصویب رسید.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک فوریت طرح دو فوریتی تعیین تکلیف استخدامی نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با 60 امضای نمایندگان در مجلس به تصویب رسید.

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس تصویب طرح بازنشستگی افراد 25 سال خدمت جهت فراهم شدن زمینه ورود نیروهای حق التدریس و آموزشیاران را از جمله طرح های مجلس دانست.

وی ادامه داد: طرح دو فوریتی تعیین تکلیف استخدامی آموزشیاران و حق التدریسی ها نیزمی تواند بخشی از مشکلات را برطرف کند.

سبحانی نیا علت حضور در جمع آموزشیاران را جمع بندی نقطه نظرات آنها جهت طرح در مجلس عنوان کرد.

وی با اشاره به افزایش سه برابری اعتبارات عمرانی نیشابورنسبت به سه سال گذشته ازیکصد و ده به سیصد و سی میلیارد ریال، آن را نمایانگر نگاه عدالت محورانه دولت و مجلس داشت.

وی در پایان با بیان اینکه ما امروز اعتمادمان و اتکایمان به پشتیبانی مردم است، تصریح کرد: دنیا در محاسبات بین المللی خود، هماهنگی و یکپارچگی مردم ما را به حساب نیاروده است.
 

کد مطلب 614910

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