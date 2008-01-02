انتخاب بازیگران "رودکی" در دفتر مدیر کل هنرهای نمایشی

پویان در این باره به خبرنگار مهر گفت: "دیروز ساعت 17 آقای پارسایی به خاطر نبودن مکان تمرین مناسب دفتر خود را در اختیار ما قرار داد تا بازیگران اصلی نمایش "رودکی" را مشخص کنیم. از امروز چهارشنبه 12 دی تمرینات خود را در طبقه هفتم تالار وحدت شروع می کنیم."

وی با اشاره به اینکه "رودکی، جادوگر واژگان سبز" دارای 22 بازیگر است، از ایرج راد، اصغر همت، الهام پاوه‌نژاد، امیر دژاکام، اردلان شجاع‌کاوه، شهرام پوراسد و رهام مخدومی به عنوان بازیگران اصلی این نمایش نام برد.

بهروز غریب‌پور طراح صحنه و لباس، مجید درخشانی آهنگساز و فرزانه کابلی طراح حرکات نمایش را بر عهده دارند. "رودکی، جادوگر واژگان سبز" از 27 بهمن تا آخر اسفند در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت.