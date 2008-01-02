سیاستهای هوشمندانه ایران در برابر جهان عرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، " محمود فرج" استقبال ایران از روابط با مصر را بیانگر موفقیت سیاستهای هوشمندانه تهران دانست.

وی با اشاره به سفرعلی لاریجانی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی ایران به کشور مصر، از فعالیتهای دیپلماتیک ایران در کشورهای عربی قدردانی کرد.



محمود فرج گفت : بی شک فعالیتهای حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران چه درباره کشورهای منطقه یا دیگر کشورهای جهان، نشانه سیاستهای هوشمندانه تهران است که نشات گرفته از حرکت در راستای منافع ملی این کشور است.



به گزارش مهر، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته ای سابق جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه سوم وارد قاهره شد.

علی لاریجانی چهارشنبه پنجم دی با رئیس سازمان امنیت ملی مصر و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و شیخ محمد سید طنطاوی شیخ الازهر دیدار و بر اهمیت گفتگو میان جهان عرب و ایران با هدف بهبود روابط میان آنان تاکید کرد.



لاریجانی روز سه شنبه(دیروز) با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر دیدار کرد؛ وی پس از این دیدار با تاکید بر ضرورت از سرگیری روابط ایران و مصر به عنوان دو کشور مهم جهان اسلام، آمادگی تهران را برای همکاری با قاهره در زمینه فناوری هسته ای مورد تاکید قرار داد.

لاریجانی امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار کرد.