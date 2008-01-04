یک میلیون و 734 هزار نفر در گیلان واجد شرایط رای دادن هستند

درزی معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از این تعداد حدود 855 هزار نفر مرد و 876 هزار نفر زن هستند.

وی عنوان کرد: در سطح استان حدود دو هزار و 396 صندوق اخذ رای پیش بینی شده که از این تعداد دو هزار و 20 صندوق ثابت و بقیه سیار هستند.

درزی با بیان اینکه محل شعب رای باید توسط هیئت های اجرایی مشخص شود، افزود: با توجه به سابقه انتخابات گذشته امسال این تعداد صندوق در سطح استان پیش بینی شده است.

این مقام مسئول در استانداری گیلان با بیان اینکه شرایط صد درصدی برگزاری انتخابات مجلس هشتم در گیلان فراهم است، خاطر نشان کرد: انتخابات مجلس یک انتخابات شهرستانی و منطقه ای است و نسبت به سایرانتخابات ازحساسیت بیشتری برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان همچنین از تشکیل ستاد انتخابات در استان خبرداد و افزود: ابلاغ تمامی مسئولین ستادها شامل کمیته امنیتی، پشتیبانی ، اطلاع رسانی و کمیته فنی انجام شده است.

درزی با اشاره به اینکه امسال کمیته ای با عنوان کمیته فنی در ستاد انتخابات استان شکل گرفته است، یادآورشد: بخشی از برگزاری انتخابات این دوره مجلس به صورت رایانه ای خواهد بود.

معاون استاندار گیلان با بیان اینکه دستور شروع انتخابات مجلس هشتم توسط وزیر کشور در15 دی ماه سال جاری صادر خواهد شد، افزود: در گیلان حدود 200 نفر متقاضی شرکت در انتخابات مجلس هستند.