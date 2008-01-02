شجریان از سه نمایشگاه صبا بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد استاد آواز ایران با حضور سرزده در گالری‌های صبا به مدت چهار ساعت نمایشگاه نقاشی و تصاویر معماری مهندس موسوی،‌خوشنویسی امیرخانی و نمایشگاه و کارگاههای تخصصی گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران را به تماشا نشست.

موسسه صبا همزمان میزبان سه نمایشگاه از جمله گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران است با نمایش آثار هنرهای سنتی، آئینی، قومی و بومی ایران از دوران تیموری و صفویه تا قاجار که بیش از 300 اثر شامل ظروف، پرده، ‌فرش‌ و تابلو به همراه کارگاههای تخصصی در 18 رشته ملیله‌دوزی، ‌قطاعی، گیوه‌دوزی، میناکاری،‌ رنگرزی،‌ صحافی، تجلید‌ و ...

نمایشگاه نقاشی و تصاویر معماری مهندس موسوی هم شامل آثار نقاشی این هنرمند در هشت سال اخیر و نیز تصاویری از بناهای معماری وی با عکس‌های کامران عدل است. همچنین نمایشگاه تجلی نیاز شامل آثار خوشنویسی غلامحسین امیرخانی برگرفته از مناجات منسوب به امیر مومنان (ع) به تازگی گشایش یافته است.

این سه نمایشگاه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا هر روز از ساعت 10 صبح تا 19 میزبان عموم علاقمندان خواهد بود.