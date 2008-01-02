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۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

1300 پروژه ورزشی در کشور به بهره برداری می رسد

1300 پروژه ورزشی در کشور به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر ارزیابی و عملکرد سازمان تربیت بدنی گفت: طی دو سال گذشته بیش از یک هزار و 300 پروژه ورزشی در کشور احداث شده است و تا پایان سال جاری نیز همین تعداد پروژه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار جمشید زارع ظهر امروز در مراسم تجلیل ازورزشکاران و قهرمانان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: اعتبارات عمرانی اختصاص یافته به پروژه های تربیت بدنی و ورزشی کشور در سال جاری هزار و 800 میلیارد ریال است و سه هزار میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار نیز برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی پیوند عمیق و تعامل بسیار خوبی با سازمان تربیت بدنی داشته است به نحوی که سازمان تربیت بدنی از کارشناسان مجرب پژوهشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی استفاده کرده و قهرمانان بسیاری را به مسابقات بین المللی و آسیایی اعزام کرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ورزش دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه و مقیاس بالایی در ورزش کشور دارد و این ناشی از توجه مسئولان دانشگاه و همت دانشجویان است.

زارع با اشاره به اینکه در حال حاضر سالنهای ورزشی چند منظوره در سراسر کشور احداث شده اند، یادآور شد: طی چند سال گذشته دولت توجه مطلوبی به احداث زیرساختهای ورزشی در کشور کرده است به نحوی که در تمامی سفرهای هئیت دولت به استانها، اجرا و احداث پروژه های ورزشی یکی از مصوبات دولت است.

مدیر ارزیابی و عملکرد سازمان تربیت بدنی عنوان کرد: در گذشته ورزشکاران کمتر در عرصه های مختلف اجتماعی ظاهر می شدند و هم اکنون شاهد فعالیت ورزشکاران کشور در شورای شهر و دیگر مجامع کشورهستیم.

در این مراسم همچنین سرپرست تربیت بدنی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اظهار داشت: اهمیت ورزش وسیع تر از آن چیزی است که در عرصه های جهانی به آن پرداخته شده است و باید بیش از این باید به آن توجه شود.

سید نقی مدنی اظهار داشت: دانشگاه آزاد کرج در زمینه آموزش ورزش خدمات شایسته ای را به دانشجویان عرضه کرده است به نحوی که مسابقات دانشگاهی در دو بخش خواهران و برادران برگزار می شود و به طور مستمر طی دو سال گذشته دانشجویان این دانشگاه به مسابقات اعزام شده اند.

وی افزود: مسابقات ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در بخش دانشجویی و اعضای هئیت علمی در دو زیرمجموعه خواهران و برادران برگزار می شود، همچنین مسابقات مدارس سما در منطقه 8 با توجه به ارزشیابی به عمل آمده با حضور نمایندگان تربیت بدنی برگزار می شود.

این مسئول تاکید کرد: تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با کسب 518 امتیاز مقام اول را در بین کلیه واحدهای دانشگاهی کسب کرده است.

کد مطلب 614945

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