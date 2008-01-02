تخصیص 83 میلیارد تومان اعتبارات اشتغالزایی به شهرستان قوچان

به گزارش خبرنگار مهر در قوچان، محمد جواد محمدی زاه ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان قوچان افزود: دولت هیچ محدودیتی در ارائه بودجه برای ایجاد اشتغال در شهرستان ندارد و کارگروه اشتغال شهرستان در این زمینه باید تلاش بیشتری داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به تخصیص 60 درصدی اعتبارات شهرستان قوچان اظهار داشت: پیشرفت فیزیکی و کیفیت اجرای پروژه های در دست اجرای شهرستان باید بیشتر از وضعیت کنونی باشد.

وی با بیان اینکه حدود 800 کیلومتر کانال آب کشاورزی در قوچان وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکپارچه سازی آب حدود هزار هکتار زمین کشاورزی و اصلاح مراتع و دشت های منطقه نیز در اولویت کار بخش کشاورزی قرار دارد.

محمدی زاده با اشاره به بحث ترافیک در قوچان گفت: موضوع استفاده از اتوبوس در حمل و نقل درون شهری قوچان و احداث پل هوایی در جاده قوچان - چناران باید سریعتر انجام شود.

وی در خصوص بخش آموزش شهرستان توضیح داد: ساخت پردیس دانشگاه برای دانشکده فنی و مهندسی و بررسی اجرای پروژه دانشکده کشاورزی از پروژه های مورد نظر دولت در قوچان است.

وی درباره مشکل کمبود سیمان در شهرستان قوچان برای احداث مسکن مصوب دولتی اظهار داشت: در شهرستان قوچان باید چهار هزار و 600 واحد مسکونی هر چه سریعتر احداث شود که برای ساخت این خانه ها باید به سرعت تمهیدات لازم برای تامین زمین اندیشیده شود .

محمدی زاه با تاکید بر ظرفیت توسعه در شهر باجگیران افزود: از نظر امکانات رفاهی، ساخت سالن ورزشی در این شهر جز اولویتهای ماست که باید به زودی به مرحله اجرا در آید.

وی با اشاره به حمایت هر چه بیشتر از خوشه های صنعتی تخصصی در قوچان یاد آور شد: طرح دولت استقرار صنایع برتر و استراتژیک در شهرک صنعتی شماره دو قوچان با توجه ویژه به حفظ محیط زیست است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ضرورت حمایت هر چه بیشتر از گردشگری و صنایع دستی در شهرستان قوچان اذعان داشت: در صورت مساعدت مسوولان شهرستان بازار صنایع دستی قوچان با همکاری شهرداری و کمکهای استانداری تاسیس خواهد شد.

در این جلسه فرماندار قوچان از افزایش 300 درصدی اعتبارات شهرستان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از 97 درصد پروژه های مصوب سفر هیئت وزیران در شهرستان اجرایی شده و در راستای توسعه شهرستان هم بیش از 100 میلیارد تومان پروژه به بانک ها به منظور اخذ تسهیلات معرفی شده اند.

وی همچنین از مهیا شدن شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات سالم و پرنشاط هشتمین دوره مجلس در شهرستان قوچان خبر داد.