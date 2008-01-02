۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۳۹

برگزیده مسابقه نمایشنامه‌خوانی اجرای عمومی می‌شود

اثر برگزیده مسابقه نمایشنامه‌خوانی یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران سال آینده برای عموم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام کرد مسابقه نمایشنامه‌خوانی که با مدیریت مهدی گلیچ در سه بخش ترجمه و اقتباس، آزاد و مرور آثار میلاد اکبرنژاد برگزار خواهد شد، به اثر برگزیده خود فرصت تولید و اجرای عمومی می‌دهد.

بخش آزاد این مسابقه به متون چاپ نشده دانشجویی و بخش ترجمه و اقتباس آن به متون خارجی ترجمه شده که هیچگونه اجرای صحنه و نمایشنامه‌خوانی نداشته‌اند اختصاص دارد. متون اقتباسی نیز نمایش‌هایی را می‌پذیرد که از آثار بزرگ ادبی و نمایشی ایران و جهان اقتباس شده‌اند.

دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران در انتخاب آثار بخش نمایشنامه‌خوانی بر خوانش صحیح متن، لحن و جنس صدا تأکید دارد. مهلت تقاضای شرکت در مسابقه نمایشنامه‌خوانی تا 10 بهمن امسال است.

