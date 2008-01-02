به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام کرد مسابقه نمایشنامه‌خوانی که با مدیریت مهدی گلیچ در سه بخش ترجمه و اقتباس، آزاد و مرور آثار میلاد اکبرنژاد برگزار خواهد شد، به اثر برگزیده خود فرصت تولید و اجرای عمومی می‌دهد.

بخش آزاد این مسابقه به متون چاپ نشده دانشجویی و بخش ترجمه و اقتباس آن به متون خارجی ترجمه شده که هیچگونه اجرای صحنه و نمایشنامه‌خوانی نداشته‌اند اختصاص دارد. متون اقتباسی نیز نمایش‌هایی را می‌پذیرد که از آثار بزرگ ادبی و نمایشی ایران و جهان اقتباس شده‌اند.

دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران در انتخاب آثار بخش نمایشنامه‌خوانی بر خوانش صحیح متن، لحن و جنس صدا تأکید دارد. مهلت تقاضای شرکت در مسابقه نمایشنامه‌خوانی تا 10 بهمن امسال است.