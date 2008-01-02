اخبار کوتاه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد در این نمایشگاه 90 قطعه عکس از تئاترهای ایرانی و خارجی که در فاصله سال‌های 76 تا 86 در کشورهای ایران، آلمان، سوئیس، مجارستان، کروواسی، رومانی، ژاپن، سوریه، صربستان، هلند، فرانسه، روسیه و ... روی صحنه رفته‌اند، به نمایش درآمده است.

اژدهاک، افسون، معبد سوخته، نیلوفر آبی، شکلک، شب روی سنگ فرش خیس، مده‌آ، فرود سیاوشان، عشقه، رستاخیز و دشمن مردم از جمله نمایش‌های ایرانی این نمایشگاه هستند. خانه عکاسان ایران در طبقه اول ساختمان حوزه هنری تا 20 دی پذیرای علاقمندان هنر عکاسی تئاتر است.

* کارگاه نمایشنامه‌نویسی شماسی در ساری و گرگان

کارگاه نمایشنامه‌نویسی عبدالحی شماسی به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری از 15 تا 21 دی در مراکز استان‌های مازندران و گلستان برگزار می‌شود.

استخراج ایده از منابع دینی و طرح و تحلیل نمایشنامه از مباحث این نویسنده است که از 15 تا 18 دی در ساری و از 19 تا 21 دی در گرگان تدریس خواهد شد. شماسی نمایشنامه‌های خوشه‌های خاکستری، لوکوموتیوران، آژیر، صبر زرد و شب را نوشته و زکریای رازی آخرین نمایشنامه وی است که پارسال به کارگردانی مجید جعفری در تالار وحدت روی صحنه رفت.

علاقمندان هنر نمایشنامه‌نویسی برای حضور در کارگاه این استاد دانشگاه به حوزه‌های هنری ساری و گرگان مراجعه کنند.

* اکران "چشم شیطان" در سینماتک سپیده

"چشم شیطان" ساخته جی. لی. تامپسن ساعت 18 روز یکشنبه 16 دی‌ماه در سینماتک سپیده روی پرده می‌رود.

این فیلم سال 1966 بر مبنای رمانی به همین نام از رابین استریج ساخته شده و از آثار شاخص سینمای اقتباسی جهان به شمار می‌رود. سینما سپیده‌ وابسته به سازمان توسعه سینمایی سوره حوزه هنری ساعت 18 یکشنبه هر هفته یکی از فیلم‌های مطرح اقتباسی تاریخ سینما را به نمایش می‌گذارد.