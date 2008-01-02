طرح استاندارد سازی آتش نشانیهای آذربایجان شرقی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جعفر سعیدی امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: با تدوین این طرح خدمات آتش نشانی و امداد و نجات ایستگاه های آتش نشانی شهرهای استان با استاندارد های جهانی مقایسه شده و نیازهای آنها استخراج شده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم هر چه سریعتر با جذب اعتبارات لازم تجهیزات مورد نیاز این ایستگاه ها خریداری شود.

سعیدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تجهیز و احداث ایستگاه های آتش نشانی در آذربایجان شرقی تصریح کرد : اقداماتی که طی دو سال گذشته برای تجهیز آتش‌نشانی های استان صورت گرفته معادل اقدامات 10 سال گذشته است.

به گفته وی در حال حاضر 24 ایستگاه آتش نشانی جدید در سطح آذربایجان شرقی در حال ساخت بوده و 15 دستگاه مجهــز آتش نشانی نیز در این مدت خریداری و به آتش نشانی استان تحویل شده است.

مدیر کل شهر و روستای استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به فاصله آتش‌نشانی‌های استان از استانداردهای جهانی تاکید کرد: با توجه به اینکه وضعیت کنونی ایستگاه های آتش نشانی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد لازم است شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها در استاندارد سازی این ارگان حساس و سرنوشت ساز همت بیشتری به کار بندند.

رئیس کار گروه آتش نشانی آذربایجان شرقی از برگزاری مانور عملیاتی امداد و نجات در استان خبر داد و گفت: این مانور در مرحله اول به صورت استانی و در مراحل بعدی به صورت مشترک بین استان های شمال غرب کشور برگزار خواهد شد.

سعیدی این مانور را در راستای طرح امداد و نجات منطقه ای، محله ای و خانوادگی عوان کرد و اظهار داشت: آگاه سازی مردم از اقدامات لازم هنگام بروز بلایای طبیعی می تواند تاثیر بسیاری در کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی داشته باشد.

به گفته سعیدی ، هنگام وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله، شهروندان به دلیل بی اطلاعی در محلهایی تجمع می کنند که احتمال خطر جانی در آن محلها بیشتر از داخل خانه هایشان است به همین دلیل ضرورت دارد رسانه های گروهی و صدا و سیما به مقوله آموزش بیش از پیش توجه کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت آموزش آتش نشانان استان گفت: مرکز آموزش آتش نشانی تبریز با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی اهتمام ویژه ای در آموزش نیروهای مورد نیاز خود در منطقه داشته است.

آتش‌پاد دوم جلیل امیر کاردوست با اشاره به تاسیس دبیرستان کار و دانش آتش نشانی در تبریز افزود: در طول یکسال گذشته حدود 400 نفر از پرسنل آتش نشانی شهرهای آذربایجان شرقی در این مرکز تحت آموزش ضمن خدمت قرار گرفته و برای 10 هزار نفر نیز آموزش‌های عمومی ارائه شده است.

کاردوست از کاهش 58 ثانیه ای زمان حضور آتش نشانان در محل حادثه خبر داد و گفت: سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز با خرید تجهیزات مدرن توانسته مدت زمان رسیدن آتش نشانان به محل حادثه را کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته 40 دستگاه خودروی مدرن آتش نشانی برای ایستگاه های تبریز خریداری شده است، افزود: با تخصیص بودجه مناسب در سالجاری برای احداث ایستگاه های جدید آتش نشانی در سطح کلان شهر تبریز هر سال دو ایستگاه جدید راه اندازی شود.

به گفته کاردوست با روند فعلی تا طی پنج سال آینده تعداد ایستگاه هــای آتش نشانی تبریز به استاندارد های جهانی خواهد رسید.