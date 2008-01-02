دولت چین 20 میلیارد دلار به بانک توسعه این کشور کمک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، آژانس سرمایه گذاری چین موافقتنامه ای را با بانک توسعه این کشور برای تزریق 20 میلیارد دلار اعتبار به این بانک امضاء کرد.

این موافقتنامه هم اکنون در انتظار تصویب هیئت وزیران کشور چین است. بنا بر اعلام بانک مردم چین ، تزریق سرمایه به بانک توسعه که هم اکنون سرمایه گذاری ساخت و ساز در بخش دولتی چین را به عهده دارد و در حال توسعه ارقام تجاری خود می باشد، موجب افزایش ظرفیت و عملکرد این بانک می شود. این بانک همچنین مسئول پروژه های سرمایه گذاری چین در آفریقا است.

آژانس سرمایه گذاری "هوی جین" که هم اکنون در بانکهای بزرگ چین سرمایه ای بالغ بر 200 میلیارد دلار دارد ، توسط بانک مردم چین تاسیس شد.