اجرای پروژه "بهداشت باروری" با هدف حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر صفاریه در کارگاه داوطلبین تنظیم خانواده که امروز در فرهنگسرای بانو برگزار شد، به تشریح فعالیت ها و اقدامات جمعیت هلال احمر در راستای حمایت از زنان و کودکان پرداخت.

وی، با اشاره به اینکه از 40 بلایای طبیعی در دنیا، 31 نوع آن در ایران رخ می دهد، افزود: 90 درصد خاک ایران در خطر زلزله قرار دارد و از بین 15 گسل موجود در تهران، سه گسل فعال است که می طلبید جمعیت هلال احمر از آمادگی بیشتری در جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان برخوردار باشد.

معاون بهداشت اداره کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر، گفت: بر اساس قانون طرح امداد و نجات، جمعیت هلال احمر متولی بحث امداد و نجات است و از همین رو می بایست آنچه در هنگام وقوع حوادث طبیعی رخ می دهد، از سوی هلال احمر مدیریت شود.

صفاریه با عنوان این مطلب که دنیا از سالها قبل به فکر مباحث بهداشتی و درمانی حادثه دیدگان بوده است، افزود: پروژه بهداشت باروری در حوادث، برنامه ای است که از سه سال پیش آغاز کرده و توانسته ایم طی دو سال گذشته نیروهایی را در این زمینه آموزش دهیم.

وی با اشاره به آموزش 450 تا 500 نیروی جمعیت هلال احمر در زمینه بهداشت باروری، گفت: این افراد شامل ماما، پرستار و... هستند که در هنگام وقوع حوادث طبیعی در آن مناطق مستقر شده و نسبت به تحت پوشش قرار دادن زنان و کودکان در 48 ساعت اول حادثه اقدام می کنند.

به گفته معاون بهداشت اداره کل بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر، این افراد در قالب تیم هایی در سازه های چادری مستقر می شوند.