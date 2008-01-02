رسوخ گسترده تکنولوژی در ابعاد معنوی حج زائران خانه خدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، " ممکن است هنگامی که مقابل کعبه ایستاده ام، از من عکس بگیرید؟" ، " لطفا هنگامیکه سعی بین صفا و مروه را انجام می دهم با این دوربین از من فیلمبرداری کنید؟" و ... اینها جملاتی هستند که طی مناسک حج امسال از حجاج خانه خدا که تعدادشان هم کم نبود، شنیده می‌شدند.به طوری که آنها حتی هنگام مناسک حج و داخل حرم مطهر نیز تلفنهای همراه را با خود آورده بودند و صدای زنگ آنها لحظه ای قطع نمی‌شد و مدام از یکدگیر درخواست می‌کردند که از آنها عکس و فیلم بگیرند.

بخش اعظمی از زائران خانه خدا در مناسک حج امسال تلفنهای همراه و دوربینهای فیلمبرداری با خود آورده بودند تا از آنها در هنگام مناسک حج استفاده کنند، استفاده از این وسایل به‌حدی زیاد بود که با حالت خضوع و خشوعی که مسلمانان می‌بایست در ایام حج داشته باشند، در تعارض بود.

حالات حج‌گزاران هنگام طواف خانه خدا، سعی بین صفا و مروه و یا دیگر مناسک تغییر می‌یافت، زیرا آنها با صدای زنگ تلفنهای همراه زائران، مشاهده برخی از زائرانی که به تلفن همراه پاسخ می‌دهند یا افرادی که می‌خواهند جلوی خانه خدا در حالی که دستهایشان را برای دعا بالا برده‌اند و یا قرآن در دست دارند و وانمود می‌کنند که می خوانند، عکس بگیرند و فیلمبرداری کنند، مأنوس شده اند و از انجام مناسک حج واقعی دور.

این امر تا جایی پیش رفته که آنها از تصاویر زائران دیگر برای عکسهای یادگاری خود استفاده می‌کنند تا ازدحام حج‌گزاران به عکسهای آنها جلوه ای خاص دهد تا زمانی که از حج بازگشتند مناسک حج را برای اقوام و آشنایان خود تعریف کنند.

اگر چه تلفنهای همراه وسیله ای بسیار مهم در ایام حج در اماکن مختلف آن به شمار می‌رود و به وسیله آن افرادی را که گم می‌شوند، پیدا می‌کنند و یا می‌توانند افراد خانواده و دوستان خود را هنگام سعی بین صفا و مروه ببینند و مانع از ایجاد حادثه برای آنها شوند، اما استفاده تشریفاتی از این وسیله و ابزاری کردن مناسک حج نه تنها از شؤون حج می‌کاهد، بلکه ابعاد معنوی آن را نیز کمرنگ می‌کند.

استفاده از تلفنهای همراه تنها به مناسک حج منتهی نشده است، بلکه در قصر پادشاه عربستان هنگامی که ملک فهد از حدود 500 دیپلمات و رئیس بعثه حجاج استقبال و گفتگو می‌کرد، لحظه‌ای صدای تلفنهای همراه قطع نشد، حتی زمان صرف غذا و حتی میان صحبتهای رسمی پادشاه عربستان.