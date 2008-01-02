نتایج جدید تحقیقات دانشمندان در مورد عواقب بدخوابی

به گزارش خبرگزاری مهر، میلیونها نفر در سراسر دنیا از بیماری دیابت نوع دو رنج می برند. در این بیماری ارگانیسم، توانایی خود را در تولید مناسب انسولین و کنترل میزان قند خون از دست می دهد.

گروهی از محققان دانشگاه شیکاگو که نتایج تحقیقات خود را در مجله "آکادمی ملی علوم آمریکا" منتشر کرده اند، به تازگی کشف کردند که بدخوابی یکی از علل کاهش توانایی تنظیم سطوح قند خون و بروز بیماری دیابت نوع 2 است.

این دانشمندان با آزمایش 9 داوطلب (5 مرد و 4 زن) با وزن نرمال و در سلامتی کامل که بین 20 تا 31 سال سن داشتند به این نتایج دست یافتند.

براساس گزارش ساینس دیلی، خواب در مراحل مختلفی انجام می شود. در این آزمایش هر بار که داوطلبان در مرحله خواب آرام قرار می گرفتند، دانشمندان صداهایی را در محیط پخش می کردند که بدون اینکه باعث بیداری کامل داوطلبان شود، خواب آنها را آشفته می کرد.

پس از سه روز انجام این آزمایش، توانایی داوطلبان در تنظیم میزان قند خون تا سقف 25 درصد کاهش یافت.

به گفته محققان آمریکایی، این کاهش توانایی تنظیم در مرحله خواب آرام با تغییرات خواب به سبب سن منطبق است. به طوری که جوانان بزرگسال 80 تا 100 دقیقه شب را در مرحله خواب آرام می گذرانند، در حالی که خواب آرام سالمندان بالای 60 سال در حدود 20 دقیقه به طول می انجامد.

این پژوهشگران در این خصوص توضیح دادند: "از آنجا که کاهش خواب عمیق به منزله نوعی پیری است و تاکنون اختلالات خواب افراد مبتلا به چاقی مفرط از جمله آپنه خواب اثبات شده است، نتایج این تحقیق جدید می تواند استراتژیهای بهتری را در افزایش کمی و کیفی خواب ارائه کند. به این ترتیب می توان تاخیر شروع بیماری دیابت نوع 2 را در جمعیتهای در معرض خطر پیش بینی کند."