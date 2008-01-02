به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد رئیس‌ جمهور که بعد از جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با اشاره به بارش برف و افزایش میزان مصرف انرژی در نقاط مختلف کشور، بر لزوم صرفه ‌جویی در مصرف گاز تاکید کرد.

وی ضمن تشکر از آحاد ملت که با همدلی و همراهی تلاش می کنند زمستان امسال با رعایت صرفه‌ جویی ‌های لازم در مصرف انرژی زمینه استفاده تعداد بیشتری از هموطنان از مزایای انرژی را فراهم کنند، افزود: مردم می ‌توانند درجه بخاری ها و وسائل گرمایی خود را چند درجه کمتر و داخل ساختمان از لباس‌ های گرم استفاده کنند تا به لطف خداوند این فصل به خوبی طی شود.

رئیس جمهور همچنین از همکاران خود در وزارت نفت و دستگاه ‌های ذیربط به خاطر فراهم ‌کردن زمینه استفاده مردم از انرژی تشکر کرد و اظهار داشت: امروز پوشش استفاده از گاز در کشور ما به سرعت در حال افزایش است؛ چنانکه امسال بیش از 50 میلیون متر مکعب از زمان مشابه در سال گذشته گاز تزریق می ‌کنیم و این خود در اثر سعی و تلاش دوستان ما در این مجموعه است.

احمدی نژاد ادامه داد: طی روزهایی که در برخی مناطق کشور مشکلی ایجاد شد، عده‌ ای از همکاران ما در این مجموعه به ترمیم تجهیزات، اصلاح شبکه و نصب تاسیسات جدید در مناطق مذکور پرداختند تا مشکل برخی مردم در چند نقطه کشور که با مسئله‌ افت گاز مواجه شده بودند، برطرف شود و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد که با تلاش شرکت گاز و همکاران دیگر، بخش مهمی از مشکل ایجاد شده برای ساکنان مناطق یاد شده بر طرف شده و طی روزهای آتی باقی مانده مشکلات نیز رفع می‌ شود اما در عین حال باید در زمینه‌ مصرف انرژی مراعات‌ های لازم را انجام داد.

به گفته رئیس جمهور، هیئت دولت در نشست امروز خود برای دستگاه‌ های اجرایی در ارتباط با ایجاد ضوابط سخت‌ تری در این ارتباط صحبت کرد و امید است مردم نیز با دولت در صرفه جویی در مصرف انرژی همکاری کنند.

دکتر احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران به بحث در خصوص لایحه بودجه 1387 کل کشور پرداخت و اظهار داشت "کار بودجه سال آینده در جلسه امروز دولت به پایان رسید".



رئیس‌ جمهور گفت: شکل بودجه ‌نویسی در کشور ما 3 ایراد اساسی داشت که یکی از آنها "پیچیدگی و حجم بالای بودجه" بود و به همین علت بودجه نویسان و رسیدگی کنندگان به بودجه و عموم مردم اشراف قابل قبولی بر آن نداشتند و حتی مجریان هم در هنگام عملیاتی کردن بودجه با مشکلاتی مواجه می شدند.

او اشکال دیگر سیستم بودجه نویسی را فقدان شفافیت بودجه عنوان کرد و متذکر شد: هنگامی که بودجه پیچیده ‌شود، شفافیت ‌های آن نیز از بین می ‌رود و معلوم نمی ‌شود که چه میزان پول در کجا و به چه منظوری در نظر گرفته شده و با چه نتیجه ای هزینه شده است.

احمدی نژاد خلط حوزه‌ مسئولیت ‌ها و پاسخگویی‌ ها را دیگر اشکال در نظام بودجه نویسی در کشورمان دانست و گفت: بیش از ‌٦٠٠ دستگاه بدون آنکه تحت مدیریت دولت باشند، از بودجه‌ جاری برخوردارند و به مردم و هیچ یک از مراجع قانونی پاسخگو نیستند.

"بر اساس قانون اساسی قوای مقننه و قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ردیف ‌های خاص خود در بودجه هستند و برخی نهادها نیز زیر نظر رهبر معظم انقلاب فعالیت می کنند و ردیف بودجه خود را دارند و بقیه دستگاه ‌های اجرایی که در مقابل مجلس و قوانین پاسخگو هستند نیز، مشخص هستند".

رئیس جمهور اضافه کرد: دولت از ‌٢١ وزیر و ‌٩ معاون رئیس ‌جمهور متشکل شده و یک نهاد ریاست ‌جمهوری و از طرفی ‌٣٠ استان داریم که استانداران طبق اختیاراتی که دولت به آنها داده، مسئول کل امور در استان‌ها هستند که مجموعه اینها می ‌شود ‌٦٩ مورد ولی ‌٦١٠ مورد سازمان و نهاد وجود دارد که بدون تفویض اختیار از سوی دولت، بودجه می گیرند و دولت باید آنها را جمع کند.

احمدی نژاد تاکید کرد: هر سازمان یا نهادی که می خواهد بودجه بگیرد، باید حوزه مدیریت و حیطه‌ وظایف آن دستگاه مشخص شود تا سیاست‌ ها و برنامه ‌های خود را در چارچوب سیاست‌ های دولت و برنامه ‌های دولت ارائه دهد و بودجه بگیرد تا مرجع مدیریتی آن نیز بتواند پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت سعی کرده است مشکلات سیستم بودجه نویسی را بر طرف کند، خاطر نشان کرد: بودجه ‌ای که تدوین شده، بسیار ساده است و هر ایرانی برخوردار از سواد خواندن و نوشتن می ‌تواند بفهمد که دولت چه میزان پول از کجا دریافت و در کجا خرج می‌ کند که این امر یک اتفاق بزرگ است.

"قبلا ‌١٠٠ صفحه متن انشایی در بودجه وجود داشت که این مسئله در قالب جدید تبدیل به یک ‌٥/‌١ صفحه شده است و دیگر وقت مجلس در پیچ و خم ‌ها گرفته نمی شود و نمایندگان ملت مستقیم وارد متن واقعی بودجه می شوند که این کار رسیدگی به بودجه و نظارت بر آن را آسان می کند".

رئیس جمهور متذکر شد که "دولت در بودجه سال 87 حوزه‌ مسئولیت ‌ها را مشخص کرده تا از این طریق معلوم شود هر یک از وزارتخانه ها و دستگاه ها چه میزان پول دارند و چقدر باید پاسخگو باشند که با این وضعیت، سیستم بودجه ‌نویسی و رسیدگی به آن و همچنین روند عملیاتی شدن آن نیز آسان خواهد شد".

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد در ادامه‌ توضیحات خود در ارتباط با لایحه بودجه 1387 کل کشور گفت: ‌١٨٠ حکم در تبصره‌ها داشتیم که جز موضوع نفت، ‌شامل 600 میلیارد تومان درآمد و هزینه بود و در این زمینه لایحه جداگانه به مجلس ارائه شد که مسیر خود را طی می‌ کند و برخی تبصره ها در قالب ردیف های معین قابل ارزیابی قرار گرفته و از خیر برخی دیگر به دلیل محدودیت زمانی گذشتیم.

وی که مجددا تاکید کرد "بودجه 87 شفاف و برخوردار از قابلیت رسیدگی سریع و محتوایی است و حیطه‌ کارها در آن به روشنی مشخص است"، افزود: تحول در نظام بودجه ‌نویسی کشور که خواست مردم و مجلس و کارشناسان دلسوز و امین است و سال ها در این زمینه مطالعه و کارشناتسی شده؛ آغاز شده است.

رئیس جمهور ادامه داد: دولت برای تحول در نظام بودجه نویسی کشور، 2 گام طراحی کرده که گام نخست را امسال برداشتیم و گام کوتاهی نیز برای سال آینده باقی مانده و گر چه می ‌توانستیم هر دو گام را یکباره برداریم اما چون بودجه‌ ما سال های متمادی در قالبی پیچیده ارائه شده بود، معتقد بودیم که اصلاح یکباره آن در سیستم اجرایی و رسیدگی ایجاد مشکل می کند و به همین علت بخش اصلی آن را امسال انجام دادیم و بخش دیگر را سال آینده انجام خواهیم داد.

احمدی نژاد که اصلاح نظام بودجه نویسی را از آرزوهای مجلس و دولت و دلسوزان و صاحب‌ نظران اقتصادی کشور می داند، در عین حال گفت که عملیاتی شدن این کار توسط دولت او به معنای بی نقص بودن این کار نیست و با آنکه دولتمردان همه سعی خود را به کار بسته اند این فرایند بدون نقص انجام شود ولی چنانچه کارشناسان نظراتی دارند، می ‌توانند آنها را ارائه دهند.

رئیس‌ جمهور افزود: این بودجه در راستای انطباق با قانون اساسی، برنامه ‌ریزی کشور و قوانین جاری است و ما بودجه را برای آخر آذر ماه بسته بودیم ولی چون رسیدگی به تبصره‌ها طولانی شد و در اختیار ما نبود، 15 روز دیگر وقت گذاشتیم تا تغییراتی دهیم اما آماده هستیم از روز یکشنبه که مجلس فعالیت خود را بعد از تعطیلات آغاز می‌ کند، هر روزی که اعلام کند، این لایحه را به مجلس ارائه دهیم.

گزارش خبرنگار مهر می افزاید: دکتر احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر نا مشخص بودن سرنوشت تبصره‌ های دائمی بودجه که در قالب یک لایحه‌ جداگانه به مجلس ارائه شده و در کمیسیون ‌های مجلس در حال رسیدگی است، گفت: هنوز این تبصره‌ ها تصویب نشده اما دولت 15 روز بیشتر وقت گذاشت و تغییرات و کارهای لازم را انجام داد و این مسئله آسیبی به لایحه‌ بودجه نمی ‌رساند.

رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه عده‌ای معتقدند برخی تصمیمات دولت کارشناسانه نیست و مباحثی را در این ارتباط مطرح می‌ کنند، اظهار داشت: باید بحث ‌های حزبی و گروهی را از بحث‌ های کارشناسی جدا کرد؛ عده ‌ای نظر حزبی می‌ دهند و آن را کارشناسی تلقی می کنند اما ما برای این ‌گونه اظهار نظرهای کسانی که همه اقدامات دولت را نفی می کنند، وقت نمی‌ گذاریم.

وی ادامه داد: عده‌ ای دیگر صاحب نظرات کارشناسی هستند و دیدگاه های خود را همراه با استدلال مطرح می کنند که ما دست آنها را می‌ بوسیم و از نظرات آنها استفاده می ‌کنیم.

"مثلا در مورد اصلاح ساختار بانکی و اصلاح نظام بیمه، کارشناسی زیادی در حال صورت گرفتن است و نظرات کارشناسان اخذ می ‌شود و یا در خصوص اصلاح نظام برنامه ‌ریزی در کشور ‌٥/‌١ متر قطر مطالعات و تحقیقات کارشناسی قبلی وجود دارد و مقالات کارشناسی فراوانی ارائه و بررسی شده است".

رئیس‌ جمهور ادامه داد: بسیاری از دلسوزان و کارشناسان، مقالاتی را در اعتراض به شیوه‌ بودجه ‌نویسی مرسوم گذشته مطرح کرده بودند و می‌ گفتند که خلاف صریح قانون اساسی است و ما می ‌بینیم صراحت قانون اساسی است که اعلام کرده در قانون بودجه نباید قانون دائمی وجود داشته باشد ولی بعضا مثلا یک بند ‌٢٨ سال به صورت مستمر در بودجه تکرار و خود به یک قانون دائم تبدیل شده است.

او با بیان اینکه اقدامات قوه‌ مجریه از طریق رئیس ‌جمهور و وزرا صورت می‌ گیرد، تصریح کرد: به صراحت می‌ گویم به خیلی از سازمان‌ ها و دستگاه ها به عنوان رئیس جمهور تفویض اختیار نکرده‌ ام و وزرا نیز از چنین حقی استفاده نکرده اند اما بودجه می ‌گیرند.

احمدی ‌نژاد گفت که کارشناسان زیادی در معاونت راهبردی ریاست ‌جمهوری حضور دارند و این معاونت در واقع مرکز تجمع کارشناسان است که درباره مسائل مختلف اظهار نظر می‌ کنند.

رئیس جمهور افزود: دولت مخلص صاحب نظران است و کسانی که قصد اظهار نظر کارشناسی درباره بودجه دارند، باید اجازه دهند ابتدا لایحه‌ به مجلس ارائه و متن آن منتشر شود تا همه در جریان آن قرار گیرند و بعد آن را بررسی کنند ولی متاسفانه هنوز برخی شکل بودجه را ندیده ‌اند، در این چند وقت کلی مقاله در مورد آن نوشته‌ اند.

او همچنین از کسانی که همیشه در برابر تحولات مقاومت می‌ کنند، به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: دولت نهم در حال اتخاذ ده ‌ها تصمیم تحولی مهم است و در حالیکه می ‌توانست دست به کارهای تحول گرا نزده و کار عمرانی انجام ندهد و هزینه‌ فعالیت ‌های عمرانی را افزایش ندهد و ساختار اداری و بودجه ‌نویسی را اصلاح نکند تا کسی به این مسئله انتقاد نکند اما واقعا فداکاری کرده است.

"دولت تلاش می کند سهم عمرانی افزایش یابد و سهم نفت کاهش یابد و جلوی هزینه‌های زاید گرفته و شفاف ‌سازی شود و دولت نهم نخستین دولتی است که می ‌گوید می‌خواهیم شفاف باشیم و اولین دولتی است که می‌گوید در این نقطه اشتباه کردیم و کمک کنید تا اشتباهات اصلاح شود و بر روی نظم تاکید داریم و نمی‌ خواهیم موضوع مبهمی در بودجه که به نفع کسانی است که می‌ خواهند به راحتی کار غیر کارشناسی کنند؛ وجود داشته باشد".

رئیس ‌جمهور گفت: اعتقاد ما این است که فضای کشور باید با انصاف اداره شود و اگر عده ‌ای فکر می ‌کنند که به ‌رغم انتخاب و تصمیمی که مردم گرفته ‌اند، می ‌توانند با دروغ و توسل به تهمت و تمسخر خلاف آن انجام دهند، بدانند اشتباه می ‌کنند و ملت آگاه ما این رویه آنها را نمی پذیرد.

وی تاکید کرد: باید همه با هم اگر فکری هست مطرح کنیم تا کارها پیش رود و ما در این ارتباط فراخوان دادیم و این دولت سعی خود را کرد و ایرادی در بودجه است، مربوط به این دولت نیست بلکه ایرادی است که 50 سال در نظام بودجه ‌نویسی کشور بوده است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مطالبی که برخی به نادرستی مطرح می‌ کنند، اثری در تصمیم‌ گیری‌های دولت و مردم ندارد، گفت: برخی تصور می ‌کنند که با نشر اکاذیب و تیترهای خلاف می‌ توانند بین دولت و مجلس دعوا ایجاد کنند، در حالی که ما می‌ خواهیم بودجه را شفاف کنیم.

رئیس جمهور از "تیترهای نادرست برخی روزنامه‌ ها" انتقاد کرد و از صاحبان این روزنامه‌ها سئوال کرد "آیا اطلاع ‌رسانی به صورت تحریف شده و به گونه ای که برای دولت خفقان ایجاد می کند و اجازه سخن گفتن را از رئیس جمهور می گیرد، به نفع کشور است؟"

او خطاب به صاحبان روزنامه های مذکور گفت: به عنوان یک ایرانی تاکید می کنم که اگر تصور می کنید با این بحث ‌ها می توانید به کشور آسیب برسانید، مطمئن باشید که کشور آسیب نمی‌ بیند و کشور ما قوی است و مردم آگاه هستند و بین دولت و مجلس با این حرف‌ ها فاصله ایجاد نمی شود

احمدی نژاد متذکر شد: دولت و مجلس به عنوان دو قوه مسئول هستند و روابط دوستانه و برادرانه دارند و حرف‌ های خود را به صراحت می زنند و چون منافع شخصی و گروهی را دنبال نمی ‌کنند و به منافع ملی می اندیشند، انتقادهای خود را مطرح می‌ کنند و تلاش های کسانی که می خواهند این فضای دوستانه و زیبا را مخدوش کنند، نتیجه نخواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران به رخدادهای اخیر ملت فلسطین که محور سئوال خبرنگاری بود پرداخت و گفت: صحنه امروز فلسطین صحنه آزمایش اندیشه لیبرالیسم و نظام سرمایه داری است.

وی افزود: اگر امروز کسی می خواهد حقیقت آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر را ببیند و بداند به رخدادهای فلسطین توجه کند زیرا حقوق بشری که امروز کشورهای ابرقدرت غربی دم از آن می زنند به خوبی در فلسطین مشاهده می شود، حقوق بشر از نگاه آنها یعنی کشتار انسانها و آزادی یعنی اشغال سرزمین و نابودی انسانها.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز شما باید بدانید که دیگر هیچ آبرویی برای رژیم صهیونیستی و حامیان باقی نمانده است، شما می بیند که رهبر یک ملت با رای مردم انتخاب می شود و از سویی دیگر تمامی بلند گوها و رسانه های تبلیغاتی آنان بر علیه آقای هنیه به صدا در می آید .

وی ادامه داد : ما دیدیم که مردم فلسطین چگونه آمدند و گروه آقای هینه را انتخاب کردند و وی با عنوان نخست وزیر انتخاب شد، و حقیقت نظام سرمایه داری و نظام اندیشه لیبرالیسم را نیز بعد از انتخاب وی دیدیم .

احمدی نژاد به تهدیدات سردمداران رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: این تهدیدی که برخی از سردمداران این رژیم انجام می دهند و برخی دیگر از آن حمایت می کنند در اصل نشانه به پایان رسیدن نظام سرمایه داری و اندیشه لیبرالیسم است ، آنهایی که نوشته اند ته تاریخ آنانند، باید بدانند که آنان هستند که عمرش به سر آمده است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور ادامه داد: امروز ما شاهد تجلی اندیشه الهی هستیم و از سویی دیگر شاهد از بین رفتن اندیشه تجاوز ، زورگویی و تروریسم هستیم امروز می بینیم همین آقایان بی آبروی اشغالگر در فلسطین اعلام می کنند که می خواهند دست به کشتار بزنند و آقای دیگر حمایت و تایید می کند، همگی اینها سند محکومیت آنهاست زیرا امروز رژیم صهیونیستی به همراه حامیانش راهکاری جز ترور ندارد .

وی گفت: اگر کسی می خواهد خط تروریسم را دنبال کند معلوم است کجا باید برود و چه مسیری را دنبال کند .

رئیس جمهوری با اشاره به درخواست خانواده بوتو مبنی بر بررسی حادثه ترور وی از سازمان ملل گفت: خانواده خانم بوتو از سازمان ملل می خواهد تا در خصوص ترور وی تحقیق کنند اما یک عضو دائمی شورای امنیت می گوید نمی شود معلوم است که رد پای ترورها کجاست و سردمداران آن در کجا نشسته اند اینها سندهایی است که قابل استناد است ، شما می بیند که فلان آقا از ترور برخی اشخاص از جمله خانم بوتو حمایت می کندو می گوید که این کار را بعد از سفر من بکنید آیا همین موضوع سندی قابل اهمیتی نیست که بخواهیم به آن استناد کنیم .

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت فلسطین و ملت های آزاده اجازه نخواهند داد که زورگویی برخی کشورها بر آنها ادامه داشته باشد ، گفت: بنده به برخی از کشورهای غربی و زورگو اعلام می کنم که دست از کارهایشان بردارند، چرا که دوران زورگویی به پایان رسیده است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص سهم ایران از دریای خزر گفت: دریای خزر بین تعدادی از کشورها واقع شده و یک دریای بسته است و دارای قوانین و مقررات خود است ما هم طبق مقررات و قوانین در حال مذاکره ایم و این موضوع بسیار روشن است.

رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به این سئوال که استیضاح برخی وزرای دولت از سوی مجلس چه تاثیری بر انتخابات آتی دارد ، گفت: انتخابات متعلق به ملت است همه ما موظفیم فضا را منطقی کنیم اگر کسانی برنامه دارند اعلام کنند و از سوی دیگر هیچ کسی حق ندارد بر علیه رقیب خود حرف بزند.

احمدی نژاد گفت: مجلس اختیاراتی دارد و از آن استفاده می کند ، دولت هم از هر اقدام قانونی حمایت می کند.

وی در خصوص بودجه و ارقام آن نیز گفت: توضیحات لازم در خصوص ارقام و بودجه را در هفته آتی که احتمالا یکشنبه یا دوشنبه باشد در مجلس به هنگام تحویل بودجه اعلام خواهم کرد.

رئیس جمهوری گفت: دولت امسال رقم سنگینی برای حمل ونقل درون شهری و برون شهری در نظر گرفته است ما در سال جاری بخشی از بودجه را برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و کمک به تعاونی های کشور در نظر گرفته ایم .

وی اعلام کرد: سقف بودجه سال جاری 271 هزار میلیارد تومان است.

احمدی نژاد تاکید کرد: دولت برای سال آینده نیز سقف بودجه عمرانی را نیز به طور قابل توجه ای افزایش داده که توجه به طرحهای عمرانی آب ، برق و گاز از جمله آنهاست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مجلس دولت رابرای معرفی وزیر آموزش و پرورش تحت فشار قرار داده است ، گفت: این طور نیست ما هم قصد داریم وزیر را بعد از بودجه به مجلس معرفی کنیم .

رئیس جمهوری در خصوص جایگزین معاون پارلمانی خود گفت: هر گاه آقای موسوی رفتند معاون جدید را معرفی می کنم.

احمدی نژاد همچنین در خصوص طرح امنیت اجتماعی که سئوال یکی از خبرنگاران بود ، گفت: دولت سخنگو دارد و این مطلب را اعلام می کند.

وی گفت : دولت در آستانه انتخابات هیچ کار غیر عادی را انجام نخواهد داد، تمام برنامه های دولت مشخص است و به طور کامل اطلاع رسانی می کند.

خبرنگاری از رئیس جمهور پرسید سفر آقای لاریجانی به مصر شخصی بوده است ولی وی در خصوص تمامی مسائل کشور با مسئولان مصری گفتگو کرده است ، نظر شما در این باره چیست ؟

احمدی نژاد پاسخ داد : چه عیبی دارد کسی سفر شخصی کند و در خصوص برخی مسائل نیز صحبت کند.

وی افزود: آقای لاریجانی عضوی از دولت هستند ، وی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی هستند ، ولی باید بگویم که نظرات دولت را سخنگوی اعلام می کند و وزارت خارجه نیز سخنگو دارد اگر از طرف دولت کسی ماموریتی داشته باشد اعلام می شود.

رئیس جمهور گفت : آقای لاریجانی به مصر سفری داشته اند ودر این سفر ملاقات هایی هم کرده است ، خوب وقتی شخصیت سیاسی به یک کشوری سفر می کند از او که در خصوص آب و هوا نمی پرسند در خصوص مسائل سیاسی بحث می شود که ملاقات های آقای لاریجانی نیز در همین راستاست.