داستاني از جلال آل احمد بر صحنه تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " در اين نمايش " نگار عابدي "، " شبنم مقدمي "، " الهام عسگري شكيب " و " علاء محسني " بازي دارند.

"زني كه زياد مي دانست " براساس داستان " نزهت الدوله " اثر " جلال آل احمد " نوشته شده است . اين داستان نگاهي انتقاد آميز به معضلات اجتماعي دارد. داستان اين نمايش در مورد زني از طبقه اشراف زمان رضاخان است كه تا كنون چند بار ازدواج كرده است و فكر مي كند خيلي چيزها مي داند. تا اين كه كودتاي سال 20 اتفاق مي افتد و محمد رضا پهلوي به جاي پدر بر تخت مي نشيند. حالا مدها عوض شده و ديگر كسي به حرف هاي خانم نزهت الدوله گوش نمي دهد، بلكه همه روزنامه مي خوانند و در مورد اصلاحات حرف مي زنند. تا اين كه ...

اين نمايش تا پايان فروردين ماه 1383 هر روز به جز شنبه ها ساعت 30/17در تالار كوچك مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه است.