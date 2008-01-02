اوراق مشارکت دستور کار سومین نشست مظاهری با اقتصاددانان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، سومین جلسه هم اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه اقتصاد کشور عصر روز سه شنبه مورخ 11/10/86 درتالار اجتماعات بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استادان دانشگاه مانند دکتر احمد توکلی ، دکتر ایرج ندیمی ، مهندس رضا عبداللهی ، دکتر مرتضی الله داد ، دکتر بیژن بیـدآباد ، دکتر محمد رضا فلاح ، دکتـر کاظم یـاوری ، دکتر حسین عبـده تبریزی ، دکتر حمیـد پور محمـدی ، محمد هـادی مهـدوی ، دکتر علی خورسندیان ، احمد شاهمرادی ، دکتر اسداله فرزین وش ، دکتر حسین اسدی ، دکتر محمد ابراهیم یاوری ،دکتر مسعود حجاریان حضور داشتند، آقای حاجیان مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی گزارشی تحت عنوان:« اوراق مشارکت بانک مرکزی ؛ آسیب شناسی وضع موجود و پیشنهاد الگوی جدید» ارائه نمود .

در بخش دیگری از این نشست، حاضران در جلسه به بیان دیدگاه های خود درباره اوراق مشارکت و محاسن و معایب عرضه آن پرداختند .

در این نشست همچنین بر لزوم تعامل نزدیکتر و بیش از پیش میان دولت و بانک مرکزی در جهت حل مشکلات موجود با حضور نمایندگانی از هیئت دولت در نشستهای آتی تاکید شد.

هدف از برگزاری این جلسات حصول اجماع و اخذ نظرات کارشناسانه برای بررسی و حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی کشور است .

