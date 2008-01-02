دانشگاه ها مهمترین نهاد در ترویج فرهنگ حجاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، علی عبداللهی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: متقاضیان بخش خصوصی که ایده و طرحی نو در خصوص پوشش اسلامی داشته باشند، ارائه کنند تا به عنوان یک فرهنگ ترویج شود.

وی با تاکید بر رعایت حجاب در دستگاه های اجرایی و بانکها، اظهار داشت: استانداری می‌تواند متولی این امر در دستگاههای دولتی و بانکها باشد .

استاندار سمنان با تاکید بر حمایت از متقاضیان در بخش ترویج فرهنگ حجاب، تصریح کرد: باید فضای مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت بانوان در استان مهیا شود.

رئیس دانشگاه سمنان نیز از برگزاری نمایشگاه در خصوص فرهنگ حجاب در این دانشگاه خبر داد و افزود: این نمایشگاه در صورت حمایت مسئولان در سطح شهر دایر می شود.