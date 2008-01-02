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۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شعار انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین بر اساس اجرای سیاست‌های اصل 44 و چشم انداز خواهد بود

شعار انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین بر اساس اجرای سیاست‌های اصل 44 و چشم انداز خواهد بود

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه هنوز شعار انتخاباتی این تشکل سیاسی برای انتخابات مجلس هشتم نهایی نشده است، از محوریت سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور در این شعار خبر داد .

غلامحسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: شعار انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین برای انتخابات مجلس هشتم منطبق بر نیازهای کشور و در راستای اجرایی شدن اهداف کلان از جمله سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور خواهد بود.

لاریجانی، ولایتی، حداد عادل، نبوی و باهنردر لیست جامعه اسلامی مهندسین 

وی درمعرفی افراد شاخص لیست 30 نفره ارائه شده از سوی جامعه اسلامی مهندسین به جبهه پیروان خط امام و رهبری که به گروه 6+5 ارائه شده است، افزود: اسامی افرادی همچون لاریجانی، ولایتی، حداد عادل، مرتضی نبوی و محمد رضا باهنر در لیست پیشنهادی ما قرار داشته است.

امیری درباره حضور و یا عدم حضور نبوی و باهنر در انتخابات مجلس هشتم، گفت: معتقدیم که این افراد باید در انتخابات آتی حضور یابند چون مجلس جای افراد شایسته، کاردان و با تجربه است.

شبهه سرلیستی نباید به وجود آید

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه تاکید کرد که اصولگرایان در ارائه لیست خود برای حضور در انتخابات مجلس هشتم به هیچ عنوان قائل به معرفی فرد خاصی به عنوان سرلیست نخواهند بود، چون افرادی که برای حضور در لیست نهایی برگزیده خواهندشد، ترکیبی از شایستگانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در معرفی لیست نهایی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم به نحوی عمل شود که شبهه سرلیستی افراد خاص بوجود نیاید.

کد مطلب 615026

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