غلامحسین امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: شعار انتخاباتی جامعه اسلامی مهندسین برای انتخابات مجلس هشتم منطبق بر نیازهای کشور و در راستای اجرایی شدن اهداف کلان از جمله سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و برنامه چشم انداز 20 ساله توسعه کشور خواهد بود.

لاریجانی، ولایتی، حداد عادل، نبوی و باهنردر لیست جامعه اسلامی مهندسین

وی درمعرفی افراد شاخص لیست 30 نفره ارائه شده از سوی جامعه اسلامی مهندسین به جبهه پیروان خط امام و رهبری که به گروه 6+5 ارائه شده است، افزود: اسامی افرادی همچون لاریجانی، ولایتی، حداد عادل، مرتضی نبوی و محمد رضا باهنر در لیست پیشنهادی ما قرار داشته است.

امیری درباره حضور و یا عدم حضور نبوی و باهنر در انتخابات مجلس هشتم، گفت: معتقدیم که این افراد باید در انتخابات آتی حضور یابند چون مجلس جای افراد شایسته، کاردان و با تجربه است.

شبهه سرلیستی نباید به وجود آید

این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه تاکید کرد که اصولگرایان در ارائه لیست خود برای حضور در انتخابات مجلس هشتم به هیچ عنوان قائل به معرفی فرد خاصی به عنوان سرلیست نخواهند بود، چون افرادی که برای حضور در لیست نهایی برگزیده خواهندشد، ترکیبی از شایستگانند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید در معرفی لیست نهایی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم به نحوی عمل شود که شبهه سرلیستی افراد خاص بوجود نیاید.