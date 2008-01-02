۱۲ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۳۹

محفل شعرخوانی شاعران ایران و افغانستان برپا می‌شود

خانه ادبیات افغانستان با همکاری شهرداری باقرشهر و شورای اسلامی این شهر برنامه فرهنگی هنری روایت همدلی را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که به منظور تعامل بیشتر بین فرهنگ مشترک ایران و افغانستان برگزار می شود، روایتگر همدلی هایی خواهد بود که ریشه در فرهنگ و تاریخ مشترک دو کشور دارد.

در این برنامه فرهنگی هنری شاعران نام آشنای دو کشور افغانستان و ایران شعرخوانی می کنند و در ادامه هنرمندان گروه تئاتر خانه ادبیات افغانستان به اجرای برنامه می پردازند. گروه موسیقی فرهنگسرای آفتاب و گروه موسیقی خانه ادبیات افغانستان هم به اجرای موسیقی خواهند پرداخت. سخنران پایانی این برنامه فرهنگی هنری محمد عیسی رحیمی (دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران) است.

این مراسم ساعت 14 روز جمعه 14 دی ماه در جاده قدیم قم، باقرشهر، خیابان 20 متری آیت الله کاشانی، تالار عطر یاس برگزار می شود.

