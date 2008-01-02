به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ظهر امروز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی دوستانه برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: همه باید فضا را دوستانه کنند جرا که با جنجال نمی توان کاری از پیش برد.

وی افزود: تمام گروه ها باید نظرات خود را به صورت شفاف بیان و برنامه های اجرایی خود را برای شرکت در میدان رقابت های انتخاباتی اعلام کنند و البته تمام دست اندرکاران و رسانه ها نیز باید در این مسیر کمک کنند تا فضای انتخابات به گونه ای منطقی و دوستانه شکل بگیرد.

احمدی نژاد با اعلام حمایت دولت از هر اقدام قانونی در این چارچوب در خصوص اعلام برخی نظرات در خصوص احتمال مخالفت مجلس جدید با سیاست گذاری های دولت نهم، اظهار داشت: ممکن است برنامه برخی این باشد که بخواهند با دولت بجنگند که البته این موضوع از نظر ما عیبی ندارد؛ به هر حال ما معتقدیم اختیار انتخاب با مردم است و هرچه مردم انتخاب کنند باید ملاک قرار گیرد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص زمان قطعی تقدیم لایحه بودجه به مجلس و جزئیات بودجه جدید، گفت: اجازه دهید پس از تقدیم بودجه در روز یکشنبه یا دوشنبه هفته آینده به مجلس، جزئیات آن را اعلام کنم؛ اما آنچه اکنون قابل توجه است اینکه بودجه عمومی سال آینده کل کشور بالغ بر 71 هزار میلیارد تومان بوده و بودجه بخش عمرانی در آن افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در این بودجه بخش قابل توجهی برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها و سایر نهادها و کمک به تعاونی های کشور در نظر گرفته شده، علاوه بر این همچنین برای حمل و نقل درون شهری و برون شهری نیز که یک کار بسیار خوب دولت و مجلس بوده، بودجه خوبی در نظر گرفته شده است.

احمدی نژاد ادامه درباره وجود برخی اخبار مبنی بر فشار مجلس بر دولت برای معرفی هر چه سریعتر وزیر آموزش و پرورش، ادامه داد: مجلس در این باره ما را تحت فشار قرار نداده و ما پس از ارائه لایحه بودجه وزیر را هم معرفی خواهیم کرد.

رئیس جمهور در واکنش به انتشار برخی تحلیل ها مبنی بر اینکه دولت در آستانه انتخابات مجلس هشتم به امور تبلیغاتی رو آورده است، تصریح کرد: دولت چیزی مخفی از مردم ندارد و هر کاری بخواهیم انجام دهیم از قبل به مردم اعلام خواهیم کرد؛ مردم ما صاحب کشور و ملتی هوشیار هستند و دولت در آستانه انتخابات، کار غیرمعمولی انجام نمی دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به انتقادات فراوانی که از نوع بودجه نویسی جدید دولت نهم مطرح شده است، اظهار داشت: بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود بودجه‌ای شفاف است و در واقع حیطه‌ کارها در آن مشخص، روشن و قابل رسیدگی سریع شده است.

احمدی نژاد افزود: ما فکر می‌کنیم این آغاز یک تحول در بودجه‌نویسی کشور و خواست مردم، مجلس و کارشناسان دلسوز و امین است که در باره آن سال‌های سال کار و مطالعه شده است.

رئیس‌جمهور با اشاره به دشواری های کار تنظیم بودجه به شیوه جدید، گفت: به هر حال ما این کار را عملیاتی کردیم ولی معنایش این نیست که کار ما صد در صد بدون نقص بوده و ادعایی در این خصوص نداریم ولی سعی کردیم کار را بدون نقص انجام دهیم و اگر کارشناسان نظراتی دارند می‌توانند ارایه دهند.

وی تاکید کرد: ما باید بحث‌های حزبی و گروهی را از بحث‌های کارشناسی جدا کنیم، عده‌ای نظر حزبی می‌دهند و بعد می‌گویند کارشناسان این‌گونه می‌گویند، ما برای این‌گونه اظهارنظرها وقت نمی‌گذاریم چرا که آنها هر اقدامی را که دولت انجام می‌دهد نفی می‌کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: بسیاری از دلسوزان و کارشناسان، مقالاتی را در اعتراض به شیوه‌ بودجه‌نویسی مرسوم گذشته مطرح کرده بودند و می‌گفتند آن شیوه بر خلاف قانون اساسی است، ما می‌بینیم صراحت قانون اساسی است که اعلام کرده در قانون بودجه نباید قانون دائمی وجود داشته باشد، ولی بعضا می‌بینیم مثلا یک بند ‌٢٨ سال به صورت مستمر در بودجه تکرار و خود به یک قانون دائم تبدیل می‌شود.

مشروح سخنان رئیس جمهور در جمع خبرنگاران متعاقبا ارسال خواهد شد.