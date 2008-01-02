ثبت یک طلاق به ازای هر 5/3 ازدواج در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، فرحناز قند فروش در نشست مطبوعاتی با موضوع برگزاری روز ملی خانواده که ظهر امروز در استانداری تهران برگزار شد گفت: از حدود 6 سال پیش دفتر امور بانوان پیشنهاد تعیین روز ملی خانواده را به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده بود که خوشبختانه با این طرح موافقت شد.

وی گفت: البته در سالهای گذشته توجه به این روز چندان ارزشمند نبوده است اما از دو سال اخیر رویکرد مثبتی به آن شده است.

قند فروش تصریح کرد: از آنجا که توجه و رسیدگی به بحث طلاق در خانواده ها می تواند تاثیر بسزایی در تحکیم بنیاد خانواده داشته باشد، دفتر امور بانوان برگزاری کارگاههای آموزشی را برای زوج های جوان که 1 تا 5 سال از زندگی شان گذاشته است ، در برنامه های اصلی خود قرار داده است.

مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری تهران ادامه داد: دفتر در تلاش است با رویکردی جدید وعلمی به مسئله طلاق نگاه کند و در پیشگیری و مبارزه با این مشکل اقدامات اساسی انجام دهد که نمونه آن آموزش مهارت های لازم برای زوج های جوان است.

وی گفت: دراین راستا تمامی دستگاههای دولتی که به گونه ای فعالیتهایشان مربوط به حوزه زنان و خانواده است وظیفه دارند در مورد طرح تحکیم بنیاد خانواده اقداماتی انجام دهد.

قند فروش بیان کرد: از طرفی نیز با قوه قضائیه و دادگستری مذاکراتی انجام شده است تا دوره های آموزشی قبل ازدواج مانند آموزشهای بهداشتی برای زوج های جوان لازم و ضروری شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران اشاره کرد: دفتر امور بانوان تا به حال دو دوره آموزشی را برگزار کرده است که سومین دوره آن نیز در روز جمعه با حضور شخص استاندار و اساتید و خود زوج های جوان در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه مشاوره های غیر علمی می تواند آفات مهمی در زندگی زوجین ایجاد کند ، گفت: از جمله اقداماتی که دفتر امور زنان به آن توجه زیادی دارد آموزش صحیح مشاورین مربوط به زوجهای جوان است تا در این مسیر کارشناسان متخصص بتوانند راهنمایی های درستی انجام دهند.

قند فروش تاکید کرد: متاسفانه بودجه مشخصی برای رسیدگی به طرح تحکیم بنیاد خانواده در نظر گرفته نشده است و از لابه لای برنامه های دیگر این بودجه پرداخته شده است که به این مسئله باید رسیدگی شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران با اشاره به اینکه از هر 5/3 ازدواج در تهران یک طلاق صورت می گیرد، گفت: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی از عوامل تشدید طلاق به شمارمی رود، اما در مناطق شمیرانات تهران میزان طلاق از آمار کل کشور و نقاط محروم بالاتر است.

وی ادامه داد: از بین زوجهای جوانی که تا به حال تحت دوره های آموزشی قرار گرفته اند دو سوم آنها بعد از مشاوره دوباره به زندگی خود باز گشته اند به گونه ای که از 25 زوج شرکت کننده در کارگاههای آموزشی تقریبا 15 تا 16 نفر از آنها از طلاق منصرف شده اند.

قند فروش با اشاره به اقدامات مثبت آموزش و پرورش درتحکیم پایه های خانواده ،تصریح کرد: آموزش و پرورش بخشنامه ای به تمامی مناطق تحت پوشش خود ارسال کرده است و خواسته است مباحث آموزشی حوزه تحکیم خانواده جدی گرفته شود.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری تهران خبر داد: از جمله برنامه هایی که دفتر امور زنان طی هفته آتی دارد برگزاری همایشی با عنوان "خانواده بهشت کوچک من" در روز شنبه مصادف با روز ملی خانواده است که با همراهی آموزش و پرورش ، صدا و سیما ، دانشگاه تهران و ... برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به روز 17 دی ماه که مصادف با سالگرد کشف حجاب توسط رضا خان است، گفت: از برنامه های دیگر دفتر امور زنان برگزاری نمایشگاهی از تاریخ 17 دی ماه با موضوع ارائه اطلاعات دقیق در مورد ماجرای کشف حجاب است که در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری برگزار می شود که شامل بخشهایی چون نشست های علمی ، ارائه 40 مدل چادر جدید با عنوان پوشش اسلامی ، مسابقه و غیره خواهد بود.