پایانه مسافربری شهر کرمان احداث می شود

جوادهدایتی ظهر امروز طی مصاحبه مطبوعاتی در سالن اجتماعات اداره حمل ونقل و پایانه های کرمان گفت: در طول یکسال گذشته این اداره در بخش مسافر بیش از شش میلیون مسافر را از مبدا استان جابجا کرده که از این تعداد مسافر بیش از 5/4 میلیون نفر به بخش درون استانی سفر کرده اند.

وی تاکید کرد: یکی از ضروریات بخش بار توسعه جدی به نوسازی ناوگان حمل و نقل در بخش مسافر است که در این راستا 350 ناوگان کرایه شناسایی و به زودی نوسازی می شوند.

هدایتی خاطر نشان کرد: در بخش بار هم اکنون 400 هزار راننده مشغول فعالیت هستند که در طول دو سال گذشته برای این تعداد کارت هوشمند صادر شده و تا پایان امسال این کارتها عملیاتی می شوند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان گفت: تا کنون در خصوص صدور کارت صحت سلامت رانندگان تعداد هفت هزارو 500 راننده با انجام آزمایشهای پاتولوژی این کارت را دریافت کردند که مهلت اعتبار این کارت دو ساله است.

هدایتی افزود: سال گذشته در بحث حمل و نقل کالا 10 میلیون و 800 هزار تن کالا از مبداء استان کرمان جابجا شده است.



