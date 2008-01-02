حضور افتخاری مهدی شعبانی در اردوی تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شعبانی امروز یکی از شاخص ترین فوتبالیست های ایران است. نه برای درخشش بدلی و سوسو زدن های گاه و بیگاه . او ستاره فوتبال ماست که سرطان را شکست داده است. او سرطان را پشت سر گذاشته و حالا آماده بازگشت دوباره به میدان است.

شعبانی که با پشت سر گذاشتن 12 دوره شیمی درمانی سرطان را دریبل کرده است در مورد آخرین وضعیتش به خبرنگار مهر گفت: حالم خیلی خوب است. مشکلات برطرف شده است. چند ماهی است تمرین می کنم. آماده آماده نیستم اما 70 تا 80 درصد به مرز آمادگی رسیده ام و بدنم به فرم ایده ال برگشته. همین چند ماه پیش به لطف و دعوت شهردار در مسابقات شهرداری شرکت کردم. آقای گل هم شدم. 17 گل زدم ..."

اینها یعنی با شعبانی نباید از سرطان حرف زد. پس بهتر است از تیم ملی بپرسیم. او حالا به تیم ملی دعوت شده است تا به صورت افتخاری در کنار ملی پوشان باشد. او می گوید: " آقای ابراهیم زاده لطف کردند که من در اردوی تیم ملی باشم. از یکی دو روز آینده می روم کمپ تیم ملی. به خدا خجالت می کشم. شوکه شدم. آخر من و تیم ملی؟! آن هم الان!"

شعبانی ادامه می دهد: می خواهم کارکنم. دوست ندارم به من خدای نکرده ترحم کنند. می روم تیم ملی کنار بچه ها کار می کنم. همین که کنار آنها باشم خیلی خوب است. خدا شکر این دوران هم گذشت. خدا شکر از دوران هم تعداد زیادی دوست خوب پیدا کرد که پیش از این نداشتم".