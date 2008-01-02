پروژه های عمرانی شهر با کمبود شدید سیمان و میل گرد مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف ، شهردار تهران صبح امروز در مراسم افتتاح پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه امام علی (ع ) و کانال باختر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی که در خصوص شرایط سخت عضوگیری برخی از کتابخانه های فرهنگسراهای وابسته به شهرداری تهران مطرح شد ، گفت : آن بخش از کتابخانه هایی که متعلق به شهرداری تهران است چنین سخت گیری هایی برای عضو گیری وجود ندارد اما بخشی از کتابخانه های شهر تهران زیر نظر وزارت ارشاد هستند که به شهرداری مربوط نمی شود و باید از آنها در این زمینه سوال شود.

وی افزود: با توجه به پایین بودن سرانه کتابخانه ها در کشورمان باید کاری کنیم که بیشتر جذب کنیم تا اینکه دفع کنیم که این از مهمترین سیاست های شهرداری تهران در حوزه فرهنگی است.

وی تاکید کرد: قطعا آن دسته از کتابخانه های فرهنگسراها و همچنین کتابخانه هایی که در محلات توسط شهرداری احداث شده اند مشکلی در زمینه عضوگیری وجود ندارد و تلاش می کنیم در آن بخش از کتابخانه هایی که زیر نظر وزارت ارشاد هستند نیز در صورتی که در این زمینه مشکل وجود دارد با پیگیری و همکاری یکدیگر مشکلات را برطرف کنیم .

شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری تهران هیچ بدهی به کتابخانه ها ندارد ، افزود : تمام بدهی شهرداری به کتابخانه ها پرداخت شده که بخشی از آن نیز در راستای توجه به امور فرهنگی در شهر تهران به احداث کتابخانه های جدید تخصیص داده شده است .

دکتر قالیباف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است که شهرداری به دلیل مشکلات موجود در زمینه کمبود سیمان و میلگرد مورد نیاز در پروژه های عمرانی شهری ، این مصالح را وارد می کند ، گفت : به هر حال در حال حاضر شهرداری در اجرای پروژه های عمرانی شهری با کمبود شدید سیمان و میل گرد مواجه است و به همین دلیل برخی از پیمانکاران که عملیات اجرایی پروژه های عمرانی مهمی را در سطح شهر بر عهده دارند تلاش می کنند برای جلوگیری از متوقف ماندن پروژه ها به دلیل کمبود مصالح ، خرید خارجی انجام دهند اما قطعا امیدواریم شرایط به گونه ای شود که وزارت بازرگانی هرچه سریعتر مصالح اولیه از جمله سیمان را تامین کند .

قالیباف در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که در خصوص گفته یکی از اعضای شورای شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداری باید فضاها و امکانات مورد نیاز برای تبلیغات مجلس شورای اسلامی را در اختیار کاندیداها قرار دهد ، اظهار داشت : این مورد مطرح شده است اما شهرداری وظیفه دارد که در سطح شهر بیلبوردها و محل هایی را برای تبلیغ داشته باشد اما به هر حال در صورت تصویب این طرح ، شهرداری تهران آمادگی دارد به منظور جلب مشارکت مردم و ارتباط مطلوب و دوسویه مردم و کاندیداها با یکدیگر ، سرویس و خدمات مورد نیاز برای تبلیغات را در اختیار آنها قرار دهد ضمن اینکه آمادگی داریم حتی سالن و برخی از اماکنی را که متعلق به شهرداری تهران است را برای تبلیغات در اختیار کاندیدها قراردهیم .

شهردار تهران تاکید کرد : همانطور که بارها گفته ام در واگذاری فضاهای تبلیغاتی به کاندیداها در سطح شهر هیچ تفاوتی بین جناح ها و گروههای سیاسی وجود نخواهد داشت و تلاش شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی صرفا این است که بسترهای لازم را برای حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس آماده کنیم .

شهردار تهران با اشاره به اینکه حجم ریالی پروژه های عمرانی در دست اجرا در شهر تهران در سال جاری 5 برابر دو سال قبل است ، تصریح کرد : این در حالی است که در شیوه های اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران نیز از تکنولوژی های جدید و روز دنیا بهره گرفته شده است که در این مورد می توان به پل تقاطع مدرس با رسالت اشاره کرد که اگر قراربود به شیوه های گذشته اجرا می شد حداقل 5/1 سال طول می کشید در حالیکه با بهره گیری از روش های جدید و تکنولوژی های روز این پروژه ظرف 5/4 ماه به اتمام رسید .

قالیباف با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچ پروژه عمرانی نیمه تمام رها شده در شهر تهران وجود ندارد ، افزود : مجموع فعالیت های عمرانی که طی سال جاری توسط مناطق و معاونت عمرانی شهرداری تهران انجام شده است 1800 تا 2 هزار میلیارد تومان بوده است .

از شهردار تهران در خصوص تعدادی از پروژه هایی که قرار است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد ، پرسیده شده که وی گفت : پروژه میدان رسالت ، یک پروژه در سه راه نعمت آباد ، انحراف ترافیک در میدان کلاهدوز از جمله پروژه هایی هستند که تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید .

وی همچنین از افتتاح پروژه سینما آزادی در دهه فجر امسال خبرداد و گفت : امیدواریم با بهره برداری از این پروژه بتوانیم جشنواره را نیز در این محل برگزار کنیم .

شهردار تهران با تاکید بر اینکه در حال حاضر با وجود بارندگی ها و سرمای زمستان تمام پروژه های عمرانی شهر تهران فعال است ، تصریح کرد : همین امروز به طور سرزده بازدید میدانی از پروژه میدان رسالت داشتم که با وجود بارش شدید برف ، عملیات عمرانی در این محل با سرعت در حال انجام بود.



