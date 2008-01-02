ازدواج در لرستان بیش از هشت درصد افزایش یافت

عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدت 18 هزار و 148 مورد ازدواج در استان به ثبت رسیده است.

وی اضافه کرد: در این مدت یک هزار و 590 واقعه طلاق و به طور متوسط روزانه پنج مورد در استان به ثبت رسیده که نشان‌دهنده رشد 8/14 درصدی آمار طلاق در استان است.

شلال نژاد عنوان کرد همچنین در 9 ماهه امسال 25 هزار و 914 مورد تولد در استان به ثبت رسیده که در مقایسه با مجموع ولادت‌های ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته 18 درصد افزایش یافته است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان یادآور شد: در این مدت تعداد شش هزار و 768 مورد واقعه فوت در دفاتر اداره کل ثبت احوال لرستان به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1/4 درصد کاهش داشته است.