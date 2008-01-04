به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شهرداری واشنگتن مجسمه برنزی والت ویتمن - شاعر قرن نوزدهمی - را پس از ساخت به آکادمی هنرهای روسیه تقدیم کرد.

این تندیس که توسط "الکساندر بورگانف" مجسمه ساز مطرح روسی و به درخواست شهردار واشنگتن ساخته شد، قرار است به زودی در دانشگاه لومونوسف نصب شود.

والت ویتمن در 31 می 1819 در نیویورک متولد شد. او دومین فرزند یک خانواده پرجمعیت 11 نفره بود که از دوران نوجوانی به خواندن آثار هومر، شکسپیر، دانته و اسکات روی آورد و انجیل را نیز کامل خواند.

وی از سال 1841 کارش را با روزنامه نگاری آغاز کرد و سپس سردبیر یک نشریه شد. ویتمن در سال 1848 روزنامه "مرد آزاد" را راه اندازی کرد.

آهنگهای فتنه، برگهای سبز و آهنگهای از یاد رفته از جمله کتابهای شعر اوست. از آثار منتشر شده او در ایران می توان به "مجموعه اشعار ویتمن" (دوزبانه - نشر مروارید) اشاره کرد.