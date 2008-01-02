توسعه مترو با سرعت قابل قبول پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران ، صبح امروز در مراسم افتتاح پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه آغاز و کانال باختر ، رقم 23 میلیارد تومان برای اجرای این پروژه را که فقط 10 میلیارد تومان از آن هزینه عملیات اجرایی و حدود 13 میلیارد تومان آن برای رفع معارضین هزینه شده است را رقم بالایی عنوان کرد و گفت : شهرداری تهران همواره در اجرای پروژه های عمرانی با یک مشکل دو طرفه مواجه است ، بطوری که از یک سو مردم دوست دارند پروژه ها هر چه سریعتر به بهره برداری برسد که حق هم دارند و بخشی از شهروندان نیز که در مسیر اجرای پروژه هستند دوست دارند به تمام حق و حقوق قانونی شان برسند که به عنوان نمونه در همین پروژه اگر به خاطر حق و حقوق مردم نبود قطعا 10 ماه قبل عملیات عمرانی این پروژه به اتمام رسیده و آماده افتتاح بود.

قالیباف با تاکید بر اینکه اداره شهر جز با همکاری و همراهی مردم و شهرداری امکان پذیر نیست ، تصریح کرد : هر جا که دست می گذاریم یک طرف موضوع مردم هستند و یا دستگاههای دولتی که به هر حال باید گذشت کنند و چاره ای هم نیست . به یاد دارم وقتی عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد مردم این محل بسیار از وضعیت کار و کندی عملیات اجرایی ناراحت بودند چراکه کسب و کارشان فلج شده بود البته حق هم داشتند .

وی افزود : در حال حاضر در برخی موارد مشاهده می کنیم که از یک سو مردم با 137 تماس می گیرند که شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی یا روزها کار کنند یا شب ها و در عین حال هم می خواهند که پروژه های عمرانی زود تمام شود . طبیعی است که هر پروژه عمرانی یکسری زحماتی برای برخی مردم دارد و اگرچه شهرداری تمام تلاش خود را می کند که خساراتی به مردم در اجرای پروژه ها وارد نشود اما به هر حال این امر امکان پذیر نیست و یکسری خسارات مادی و معنوی ایجاد می شود که به هر حال در نهایت باید این موارد با همکاری مردم رفع شود .

شهردار تهران با اشاره به نقش سازنده شورایاران محلات در پیشبرد اهداف و برنامه های مدیریت شهری تصریح کرد : فرق ما با شوارایاران در این است که اگرچه ما هم از طرف مردم کار می کنیم اما شورایاری ها از طرف مردم هستند و در مردم نیز مانده اند و صبح تا شب در میان آن ها حضور دارند به همین دلیل جایگاه شورایاری ها جایگاه ارزشمندی است و در این راستا ما در شهرداری تهران مصمم هستیم ( به جز برخی موضوعات در سطح شهر که فراملی است مانند پروژه برج میلاد و در مورد آن صرفا مرکزیت شهرداری می تواند تصمیم بگیرند ،) شورایاری ها را در تعیین بسیاری از مسائل روزمره و اولویت هایی که در سطح محلات و مناطق وجود دارد ، دخالت دهیم.

وی گفت : تعارف نکنیم برخی عادت ها در شهر وجود دارد که عادات خوبی هم نیست و متاسفانه این عادات از سالها پیش نیز وجود داشته و باید تصمیم بگیریم از یک نقطه این عادات را اصلاح کنیم که یکی از این عادات مباحث مربوط به ترافیک و فرهنگ ترافیک است که عمدتا بخشی از آن مربوط به مردم است و بخشی نیز به مسئولان مربوط می شود .

قالیباف با تاکید بر اینکه باید توجه داشته باشیم که وقتی یک سیستم جدید گذاشته می شود در مقابل آن باید بسیاری از عادات نادرست نیز از بین برداشته شود ، تصریح کرد : از پنجشنبه هفته گذشته که کار نصب ایستگاه های جدید BRT آغاز شده هر روز با کلاهی که به سر می گذاشتم و یا شالی که به گونه ای بر روی صورت خود می گرفتم تلاش می کردم تا بدون اینکه شناخته شوم به طور سرزده در خط ، سرکشی کنم و حتی در مواردی به برخی از رانندگان هم تذکر دادم اما به هر حال برخی موارد هم به چشم می خورد که نشان دهنده همان عادات نادرست گذشته است .

وی ادامه داد : به طور مثال یک روز در پشت چراغ قرمز در حالیکه تا رسیدن به ایستگاه 100 متر فاصله بود یکی از مسافران با فشار زیاد از راننده می خواست که حالا که پشت چراغ قرمز هستند ، در را باز کند تا او بتواند پیاده شود . واقعا چراباید این توقع را داشته باشیم که راننده پشت چراغ قرمز و وسط چهار راه در را بزند و در آن محل یک گره ترافیکی ایجاد کند . طبیعی است که مسافران فقط باید در ایستگاه ها سوار و یا پیاده شوند .

شهردار تهران اظهار داشت : یک شهروند توقع دارد که راننده نرسیده به ایستگاه در را بزند و بعد هم که راننده این کار را انجام نمی دهد ، می گویند همان سیستم قدیمی بهتر بود که هر کجا می خواستیم سوار و پیاده می شدیم !

قالیباف تاکید کرد : از آنجا که در حال حاضر اتوبوس هایی که در خط BRT فعال هستند ظرفیت جا به جایی تعداد زیادی مسافررا ندارند قرار است بعد از عید ( در سال جدید ) اتوبوس های جدیدی به خط تزریق شوند که هر اتوبوس ظرفیت حمل 200 مسافر را داشته باشد . اما باید توجه داشت که صرفا اضافه کردن اتوبوس ها کافی نیست بلکه باید انضباط را نیز در شهر برقرار کرد .

شهردار تهران با بیان اینکه توجه به کرامت انسانی از جمله اولویت های شهرداری در اجرای طرح های مختلف شهری بوده است ، تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر همین ایستگاههای BRT نبود امروز زنان و کودکان در زیر این بارش شدید برف باید با مشقت فراوان در انتظار اتوبوس می ایستادند و اینها نکاتی است که در کنار آن نیاز به همراهی و آموزش مردم نیز دارد .

قالیباف تصریح کرد : تلاش می کنیم اتوبوسرانی را در یک دوره مشخص در خطوط BRT به جایی برسانیم که وقتی شهروندی می خواهد از سمت غرب به شرق تهران برود با 5 دقیقه اختلاف بداند که دقیقا کی به مقصد می رسد . و یا کسی که در اتوبوس نشسته است در اتوبوس بشوند که چند دقیقه دیگر به مقصدش خواهد رسید .

وی با تاکید بر اینکه این کار نیاز به همکاری و آموزش به ویژه از سوی رسانه های جمعی دارد ، اظهار داشت : سیستم اتوبوسرانی در تهران متعلق به 30 سال قبل است که باید این سیستم متحول شود . البته نمی گوییم که باید مانند مترو شود اما می تواند شبیه مترو شود . و در این راه قطعا اشکالاتی در کارمان وجود دارد که باید حل شود .

قالیباف با تاکید بر اینکه اگر مردم شهر بر ما نظارت نکنند و با مدیریت شهری همکاری نداشته باشند قطعا کارمان به درستی پیش نخواهد رفت ، افزود : در مباحث مربوط به جمع آوری زباله به شدت به آموزش نیازمند هستیم چراکه در حال حاضر به طور نمونه برخی از مغازه داران زباله های خود را داخل جوی ها می ریزند و وقتی که آب جوی ها پس زده و مغازه شان را می گیرد می گویند که چرا این اتفاق افتاد درحالیکه این مواردی است که باید خودشان آن را رعایت کنند.

شهردار تهران با بیان اینکه زباله های شهر فقط در یک نوبت و آن هم در ساعت 9 شب باید توسط مردم در مخازن گذاشته شود ، تصریح کرد : متاسفانه برخی شهروندان به صرف اینکه یک مخزن زباله در نزدیکی محله شان است در هر ساعتی که دلشان بخواهد زباله خود را بیرون می گذارند که اگر در فصل گرما هم باشیم وضعیت به لحاظ بوی نامطبوع زباله ها بسیار بدتر خواهد بود .

شهردار تهران تاکید کرد : باید به سمتی برویم که زباله های شهرمان را تنها یک بار در روز جمع آوری کنیم در حالیکه هم اکنون زباله های تهران در برخی نقاط چندین بار در روز جمع آوری می شوند.



