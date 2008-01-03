نگاهی به خیابانهای عجیب و منحصر به فرد دنیا

مرکز تخصصی اطلاعات حمل و نقل و ترافیک طولانی ترین ، باریک ترین ، عریض ترین ، شیب دار ترین و پر پیچ و خم ترین خیابان های دنیا را معرفی کرد.