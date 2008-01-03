نگاهی به خیابانهای عجیب و منحصر به فرد دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، طولانی ترین خیابان دنیا در تورنتو کانادا قرار دارد.
بر اساس همین گزارش ، باریک ترین خیابان دنیا نیز با نام کاستل تاون در انگلستان واقع شده وعریض ترین خیابان دنیا نیز در کشور آرژانتین و در بوئنس آیرس واقع است.
همچنین شیب دار ترین خیابان ، داندلین در نیوزیلند است ضمن آنکه پیچیده ترین خیابان و میدان دنیا نیز ، سویندون در انگلستان و پر پیچ و خم ترین خیابان نیز در سان فرانسیسکو آمریکا قرار دارد.
طولانی ترین خیابان - تورنتو - کانادا
باریک ترین خیابان - کاستل تاون - انگلستان
عریض ترین خیابان - بوئنس آیرس - آرژانتین
شیب دار ترین خیابان - داندلین - نیوزیلند
پیچیده ترین خیابان و میدان - سویندون - انگلستان
پر پیچ و خم ترین خیابان - سان فرانسیسکو - آمریکا
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