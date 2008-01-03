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۱۳ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۲

نگاهی به خیابانهای عجیب و منحصر به فرد دنیا

نگاهی به خیابانهای عجیب و منحصر به فرد دنیا

مرکز تخصصی اطلاعات حمل و نقل و ترافیک طولانی ترین ، باریک ترین ، عریض ترین ، شیب دار ترین و پر پیچ و خم ترین خیابان های دنیا را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طولانی ترین خیابان دنیا در  تورنتو  کانادا قرار دارد.

بر اساس همین گزارش ، باریک ترین خیابان دنیا نیز با نام  کاستل تاون در انگلستان واقع شده وعریض ترین خیابان دنیا نیز در کشور آرژانتین و در بوئنس آیرس واقع است. 

همچنین  شیب دار ترین خیابان ، داندلین در نیوزیلند است ضمن آنکه پیچیده ترین خیابان و میدان دنیا نیز ، سویندون در  انگلستان  و پر پیچ و خم ترین خیابان نیز در سان فرانسیسکو  آمریکا قرار دارد.

طولانی ترین خیابان - تورنتو - کانادا

 

باریک ترین خیابان - کاستل تاون - انگلستان

 

عریض ترین خیابان - بوئنس آیرس - آرژانتین

 


 شیب دار ترین خیابان - داندلین - نیوزیلند
 

پیچیده ترین خیابان و میدان - سویندون - انگلستان

 

پر پیچ و خم ترین خیابان - سان فرانسیسکو - آمریکا

 

 

کد مطلب 615056

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