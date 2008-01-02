سومین دوره مسابقات شیرجه بانوان کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه ها با حضور 6 تیم فارس ، اصفهان، کرمانشاه، مرکزی، آذربایجان شرقی و قزوین به مدت دو روز و در سه رشته تخته فنر یک متر، سه متر و سکو در استخر سرپوشیده شهید رجایی شهر قزوین برگزار خواهد شد.



رقابت های شیرجه بانوان کشور در 6 گروه سنی رده سنی عموم 18-16 سال ، 15-14 سال، 13-12 سال ، 12-10 سال و 9 و زیر 9 سال برگزار می شود.



تیم های شرکت کننده در این مسابقات روز چهارشنبه وارد شهر قزوین خواهند شد و پس از پیگیری تمرینات خود در روز پنج شنبه ، از روز جمعه رقابت های خود را آغاز خواهند کرد.



در دومین دوره مسابقات قهرمانی شیرجه بانوان کشور که آذرماه سال گذشته در تهران برگزار شد، تیم های آذربایجان شرقی، فارس و اصفهان به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

