رواق شیخ طوسی حرم رضوی امکان پذیرش شش هزار زائر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید احمد علوی ظهر امروز در بازدید از رواق شیخ طوسی و تحکیم سر در ساعت حرم رضوی گفت: زائرانی که در این رواق حضور می یابند می توانند از طریق رواق دارالحجه به زیارت بالای سر حضرت رضا (ع) مشرف شوند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ابراز امیدواری کرد که رواق شیخ طوسی تا نوروز سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی گفت: علاوه بر رواق شیخ طوسی، رواق های دار الحجه و شیخ حر عاملی مجموعه سه رواق زیرسطحی به هم پیوسته را تشکیل می دهد که با تکمیل آنها در آینده نزدیک امکان عبادت برای بیش از 20 هزار نفر زائر فراهم می آید.

علوی درباره پروژه تحکیم سر در ساعت نیز گفت: این سر در هفت هزار تنی با 600 سال قدمت مقاوم سازی شده است.

وی با اشاره به چشم انداز بیست ساله آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: حرم مطهر رضوی به مجهز و با شکوه ترین مجموعه زیارتی در جهان تشیع و برخورداری از فضاهای عبادتی، زیارتی و خدماتی مطلوب ارتقا می یابد.

علوی افزود: احداث رواق های زیر سطحی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و از سوی دیگر مساحت مجموع رواق های سطحی و زیر سطحی در این دوران از دو هزار و 800 متر مربع به بیش از 50 هزار متر مربع افزایش یافته است.