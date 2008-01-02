بررسی کلیات طرح ابقاء شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دولت بحث ادغام شوراهای عالی را مطرح کرد، مجلس چهارم دی ماه به دو فوریت طرحی رای مثبت دادند که بر این اساس در صورت تصویب نهایی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا می شود.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه چهارم دی ماه به بررسی دو فوریت طرح تعیین وضعیت، ابقا و اصلاح شوراهای عالی پرداختند و دو فوریت آن را با‪ ۱۴۲‬رای موافق، ‪ ۲۶‬رای مخالف ‪ ۱۴‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابقا می‌شود و رئیس جمهور رییس این شورا و وزیر علوم نایب رئیس آن خواهد بود.

این در حالی است که غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مرداد ماه سال جاری برای کوچک سازی بدنه دولت و رسیدگی رئیس جمهور و معاون اول وی به تمامی شوراهای عالی از تصمیم دولت برای ادغام شوراهای عالی خبر داد. سخنگوی دولت در آن زمان از ایجاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری با ادغام 12 شورای آموزشی، پژوهشی و فناوری خبر داده بود.