نمايندگان پيشنهادات خود را درباره برنامه چهارم توسعه ارايه كنند

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مهدوي كروبي با اعلام اينكه از امروز مجلس در سه نوبت كار بررسي بودجه را ادامه مي دهد گفت: بعد از تصويب بودجه بايد روال تصويب برنامه چهارم در مجلس فراهم شود و ضروري است نمايندگان مجلس تا روز يكشنبه

82/12/9 پيشنهادهاي خود را ارايه كنند.