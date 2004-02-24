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۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۲:۵۶

رييس مجلس شوراي اسلامي

نمايندگان پيشنهادات خود را درباره برنامه چهارم توسعه ارايه كنند

مهدي كروبي رييس مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان مجلس خواست پيشنهادات خود را درباره برنامه چهارم توسعه ارايه كنند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، مهدوي كروبي با اعلام اينكه از امروز مجلس در سه نوبت كار بررسي بودجه را ادامه مي دهد گفت: بعد از تصويب بودجه بايد روال تصويب برنامه چهارم  در مجلس فراهم شود و ضروري است نمايندگان مجلس تا روز يكشنبه 
82/12/9 پيشنهادهاي خود را ارايه كنند.

کد مطلب 61509

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