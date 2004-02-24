مادر كاروانسراهاي ايران،لانه احشام شده بود

ديرگچين، كاروانسرايي بسيار استوار و پرشكوه است كه در دل پارك ملي كوير واقع شده و در متون تاريخي به نام هاي "دژ كردشير"، "ديرالجص" ، "قصرالجص" ،" قصرگچ" و "قلعه دير" نيز خوانده شده و به عنوان منزلگاهي بسيار مهم در مسير يكي از راههاي باستاني منزلگاههاي ايران بوده است.بناي امامزاده سيد سلطان هم در بخش مياني روستاي خاوه از توابع دهستان بهنام عرب جنوبي بخش جواد آباد واقع شده است . بناي اصلي آن داراي پلان مربع بوده كه در چهار گوشه داراي چهار طاقنماست و ورودي آن مستطيل شكل ، و گنبدي بر بالاي آن قرار دارد.

كاروانسراي ديرگچين در دوره هاي مختلف از جمله دوران صفويه و قاجار مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است . با توجه به قدمت ، وسعت و اهميت آن كه در بيشتر منابع و متون به عنوان مادر كاروانسراهاي ايران از آن نام برده شده است و با توجه به طرح احداث جاده ي اصلي گرمسار به قم كه از نزديكي اين بنا مي گذرد،اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران از آبان ماه سال جاري كار پاكسازي و مرمت اين بنا را به منظور تبديل آن به يك مكان توريستي و گردشگري آغاز كرده است.

شايان ذكر است اين بنا كه محققان قدمت آن را دوران ساساني - صفوي مي دانند در حال حاضر به محل نگهداري احشام روستاييان محل تبديل شده و مالكيت آن نامشخص است.