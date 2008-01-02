روشنایی بزرگراهها و معابر اصلی 50 درصد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در اطلاعیه شرکت توانیر آمده است: با توجه به اولویت تامین سوخت مورد نیاز مردم به ویژه در مناطق سردسیر کشور و محدودیت هایی که طی روزهای اخیر برای تامین گاز بوجود آمده است، شرکت توانیر طی بخشنامه ای از شرکت های برق سراسر کشور خواسته است نیمی از چراغ های معابر اصلی بزرگراهها را به طور موقت و تا رفع مشکل سوخت خاموش کنند.

براساس این گزارش، اجرای این تصمیم موجب کاهش نیاز روزانه به میزان 6/6 میلیون کیلو وات ساعت برق و دو میلیون متر مکعب گاز خواهد شد.

در پایان این اطلاعیه شرکت توانیر از مردم خواست تا با رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی "گاز و برق" شرایط مناسبی را برای تامین سوخت هموطنان سراسر کشور به ویژه مناطق سردسر فراهم کنند.